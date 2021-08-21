ЦСКА в большинстве дожал "Ахмат" в матче чемпионата России по футболу

ЦСКА в домашнем матче пятого тура чемпионата России по футболу победил грозненский "Ахмат" со счётом 2:0. Судил игру сильнейший арбитр страны Сергей Карасёв.

Первый удар по мячу нанесла олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене. Ей ассистировал защитник ЦСКА Бруно Фукс, который также выиграл золото на Играх в Токио.

Для капитана ЦСКА Игоря Акинфеева матч стал 490-м в чемпионате России. По этому показателю вратарь побил рекорд своего бывшего партнёра по армейскому клубу и сборной России Сергея Игнашевича.

Оба гола ЦСКА забил после перерыва. На 71-й минуте первым же ударом отличился 19-летний форвард хозяев Владислав Яковлев, дебютировавший во взрослом футболе. Окончательный счёт установил нигерийский форвард армейского клуба Чидера Эджуке.

"Ахмат" большую часть матча провёл в меньшинстве. На 23-й минуте вторую жёлтую карточку получил хавбек команды Евгений Харин. Оба раза он нарушил правила против защитника армейцев Марио Фернандеса.

ЦСКА набрал девять очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата России. "Ахмат" с шестью баллами — на десятой строчке.