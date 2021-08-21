Самый дорогой британский футболист в истории забил первый гол за "Манчестер Сити"
Помимо Джека Грилиша в составе команды отличились Эмерик Ляпорт, Рахим Стерлинг и Рияд Махрез.
Фото © Английская Премьер-лига
"Манчестер Сити" на своём поле разгромил "Норвич" в матче второго тура Английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу действующих чемпионов страны.
Свой первый гол за "Манчестер Сити" забил самый дорогой британский футболист в истории — Джек Грилиш. В начале августа он перешёл из "Астон Виллы" в команду Хосепа Гвардиолы за 100 миллионов фунтов стерлингов (около 117,5 миллиона евро).
Также у хозяев отличились Эмерик Ляпорт, Рахим Стерлинг и Рияд Махрез. Ещё один мяч в свои ворота срезал вратарь "Норвича" Тим Крул.
Для "Манчестер Сити" победа стала первой в нынешнем сезоне. В первом туре команда уступила на выезде лондонскому "Тоттенхэму".
Чемпионат Англии по футболу
Премьер-лига. 2-й тур
"Манчестер Сити" — "Норвич" — 5:0
Голы: Крул, в свои ворота 7' (1:0), Грилиш 22' (2:0), Ляпорт 65' (3:0), Стерлинг 71' (4:0), Махрез 84' (5:0)
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