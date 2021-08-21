Самый дорогой британский футболист в истории забил первый гол за "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" на своём поле разгромил "Норвич" в матче второго тура Английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу действующих чемпионов страны.

Свой первый гол за "Манчестер Сити" забил самый дорогой британский футболист в истории — Джек Грилиш. В начале августа он перешёл из "Астон Виллы" в команду Хосепа Гвардиолы за 100 миллионов фунтов стерлингов (около 117,5 миллиона евро).

Также у хозяев отличились Эмерик Ляпорт, Рахим Стерлинг и Рияд Махрез. Ещё один мяч в свои ворота срезал вратарь "Норвича" Тим Крул.

Для "Манчестер Сити" победа стала первой в нынешнем сезоне. В первом туре команда уступила на выезде лондонскому "Тоттенхэму".