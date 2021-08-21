НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

    Путин прибыл в Нижний Новгород на празднование 800-летнего юбилея

    Планируется, что после посещения торжественных мероприятий российский лидер проведёт встречу с главой региона Глебом Никитиным.

    21 августа, 16:47
    <p>Президент России Владимир Путин. Нижний Новгород. Фото ©<a href="http://kremlin.ru/events/president/news/66419" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a>LIFE / Павел Баранов</p>

    Президент России Владимир Путин. Нижний Новгород. Фото © LIFE / Павел Баранов

    Президент России Владимир Путин приехал в Нижний Новгород, где 21 августа отмечается 800-летие города. Там глава государства примет участие в мероприятиях по случаю юбилея.

    В частности, российский лидер посетит гала-шоу "Начало нового", проинспектирует результаты самой масштабной за 50 лет реконструкции Нижегородского кремля, а также осмотрит парк отдыха "Швейцария" после его глобального благоустройства. Кроме того, глава государства проведёт встречу с главой региона Глебом Никитиным.

    "С ума сойти!": Красочное шоу 1200 дронов удивило жителей Нижнего Новгорода

    "С ума сойти!": Красочное шоу 1200 дронов удивило жителей Нижнего Новгорода

    А ранее сегодня в Москве Путин провёл переговоры с казахстанским лидером Касымом-Жомартом Токаевым. Как отметил российский президент, РФ и Казахстан контактируют на очень высоком уровне и по всем направлениям. Глава государства также подчеркнул, что страны активно сотрудничают в международных организациях. По всем направлениям, как он указал, есть "хорошее продвижение вперёд".

    Авторы
    Наталья Исакова
    Наталья Исакова
    Александр Юнашев
    Александр Юнашев

      Подпишитесь на LIFE

      • Google Новости

      Комментариев: 0

      avatar
      Для комментирования авторизуйтесь!

      Выбор редакции

      Путин и Эрдоган договорились о координации по афганской тематике

      сегодня в 14:24

      "С ума сойти!": Красочное шоу 1200 дронов удивило жителей Нижнего Новгорода

      вчера в 23:14

      Эрдоган выразил надежду на увеличение поставок газа по "Турецкому потоку"

      сегодня в 16:16

      На фоне информации о коронавирусе: "Динамо" победило обескровленный "Урал" в чемпионате России

      сегодня в 16:56

      СМИ: "Спартак" отказался продать Жиго "Торино" за 4 миллиона евро

      сегодня в 16:40

      Новости партнеров

      Layer 1