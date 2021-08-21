Путин прибыл в Нижний Новгород на празднование 800-летнего юбилея

В частности, российский лидер посетит гала-шоу "Начало нового", проинспектирует результаты самой масштабной за 50 лет реконструкции Нижегородского кремля, а также осмотрит парк отдыха "Швейцария" после его глобального благоустройства. Кроме того, глава государства проведёт встречу с главой региона Глебом Никитиным.

А ранее сегодня в Москве Путин провёл переговоры с казахстанским лидером Касымом-Жомартом Токаевым. Как отметил российский президент, РФ и Казахстан контактируют на очень высоком уровне и по всем направлениям. Глава государства также подчеркнул, что страны активно сотрудничают в международных организациях. По всем направлениям, как он указал, есть "хорошее продвижение вперёд".