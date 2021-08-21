НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

    Москвичей экстренно предупредили о грозе с ветром до 15 м/с

    Непогода ориентировочно продлится с 18 часов до конца суток.

    21 августа, 16:27
    <p>Фото © Агентство городских новостей "Москва"</p>

    Фото © Агентство городских новостей "Москва"

    В ближайшее время в Москве ожидается гроза с дождём и сильным ветром. Экстренное предупреждение о непогоде в столице выпустило столичное ГУ МЧС России.

    "По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 18 часов до конца суток 21 августа местами в городе Москве ожидается гроза с дождём, местами сильным, при грозе усиление ветра с порывами до 15 м/с", — уточнили в ведомстве.

    Четверть месячной нормы осадков выпала в Москве за час

    Четверть месячной нормы осадков выпала в Москве за час

    Ранее жителям Москвы пообещали первый звоночек осени и "мешок" полярного воздуха. Прошедшая пятница стала последним по-июльски тёплым днём, а на следующей неделе горожан ждёт похолодание.

    Авторы
    Николай Абрамов
    Николай Абрамов

      Подпишитесь на LIFE

      • Google Новости

      Комментариев: 0

      avatar
      Для комментирования авторизуйтесь!

      Новости партнеров

      Layer 1