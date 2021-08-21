Москвичей экстренно предупредили о грозе с ветром до 15 м/с
Непогода ориентировочно продлится с 18 часов до конца суток.
Фото © Агентство городских новостей "Москва"
В ближайшее время в Москве ожидается гроза с дождём и сильным ветром. Экстренное предупреждение о непогоде в столице выпустило столичное ГУ МЧС России.
"По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 18 часов до конца суток 21 августа местами в городе Москве ожидается гроза с дождём, местами сильным, при грозе усиление ветра с порывами до 15 м/с", — уточнили в ведомстве.
Ранее жителям Москвы пообещали первый звоночек осени и "мешок" полярного воздуха. Прошедшая пятница стала последним по-июльски тёплым днём, а на следующей неделе горожан ждёт похолодание.
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