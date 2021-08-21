Самолёт Нальчик — Москва экстренно сел в Воронеже

Самолёт, летящий из Нальчика в Москву, совершил экстренную посадку в Воронеже: одной из пассажирок на борту стало плохо. Об этом сообщил ТАСС представитель диспетчерской службы воздушной гавани.

Он также добавил, что пока не известно, работает ли с женщиной бригада скорой помощи. Также в дежурной службе Воронежского областного центра медицины катастроф сообщили, что для выяснения причин недомогания пассажирки в аэропорт направили медиков.