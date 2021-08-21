Эксперты перечислили способы продлить жизнь аккумулятора смартфона

Аккумулятор — слабое место смартфона. Батареи со временем неизбежно выходят из строя, также они не любят резкую смену температуры. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал о способах уберечь батарейку от быстрого износа.

По словам эксперта, нельзя заряжать телефон при сильном холоде или жаре, температура воздуха должна быть средней. Он также указал, что зачастую люди зимой носят телефон в кармане верхней одежды и заряжают его от внешнего аккумулятора. А это, в свою очередь, портит батарейку. Для того чтобы продлить жизнь аккумулятора, специалист рекомендует заряжать устройство в помещении.

"Батарейки не любят перегрев, соответственно, если вы используете, например, быструю или очень быструю зарядку, то аккумулятор может частично перегреваться", — цитирует RT его слова.

В свою очередь, генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков отметил, что не менее опасно использовать смартфон во время зарядки. Также он добавил, что все аккумуляторы так или иначе стареют, в связи с чем происходит замедление работы гаджета. По словам эксперта, обычно это происходит уже через год.