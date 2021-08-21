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    Захарова: Запад "закрывает глаза" на саботаж Минских соглашений Киевом

    Она отметила, что международное сообщество должно отнестись со всей серьёзностью к происходящему на Украине.

    21 августа, 15:42
    <p>Фото © <a href="https://www.mid.ru/ru/home" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Официальный сайт МИД России</a></p>

    Фото © Официальный сайт МИД России

    Запад систематически закрывает глаза на саботаж Киевом Минских договорённостей, и такие действия вызывают сожаление. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    "Вызывает сожаление, что западные страны "закрывают глаза" на последовательный и планомерный саботаж со стороны Киева минского "Комплекса мер" и "нормандских" решений, рост в стране нетерпимости и неонацистских настроений", — говорится в её официальном комментарии на сайте министерства.

    Захарова подчеркнула, что РФ в очередной раз призывает международное сообщество отнестись со всей серьёзностью к происходящему на Украине и совместно предпринять необходимые шаги, чтобы "побудить украинские власти остановить братоубийственную войну в Донбассе, прекратить массовые нарушения прав человека, гонения на неугодных политических оппонентов и независимые СМИ".

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    Ранее, в конце июня, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Минские соглашения, которые были подписаны в 2015 году, якобы сейчас "еле живы". Лидер Незалежной тогда призвал создавать другую agenda (повестка дня) в переговорах в ходе встреч с президентом России Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом.

    Авторы
    Алексей Дёмин
    Алексей Дёмин

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