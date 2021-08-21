Захарова: Запад "закрывает глаза" на саботаж Минских соглашений Киевом

Запад систематически закрывает глаза на саботаж Киевом Минских договорённостей, и такие действия вызывают сожаление. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Вызывает сожаление, что западные страны "закрывают глаза" на последовательный и планомерный саботаж со стороны Киева минского "Комплекса мер" и "нормандских" решений, рост в стране нетерпимости и неонацистских настроений", — говорится в её официальном комментарии на сайте министерства.

Захарова подчеркнула, что РФ в очередной раз призывает международное сообщество отнестись со всей серьёзностью к происходящему на Украине и совместно предпринять необходимые шаги, чтобы "побудить украинские власти остановить братоубийственную войну в Донбассе, прекратить массовые нарушения прав человека, гонения на неугодных политических оппонентов и независимые СМИ".