Роспотребнадзор начал проверку из-за массового отравления детей в Подмосковье

В подмосковном управлении Роспотребнадзора началось расследование по факту отравления детей в парк-отеле "Ершово" в Одинцове. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Специалистами управления Роспотребнадзора по Московской области незамедлительно начато проведение эпидемиологического расследования в целях установления причинно-следственной связи возникновения вспышки и ликвидации очага", — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре добавили, что специалисты уже взяли пробы пищевой продукции для лабораторных исследований, а также проводят обследование сотрудников и отдыхающих.