Роспотребнадзор начал проверку из-за массового отравления детей в Подмосковье
Специалисты проводят обследование всех сотрудников и отдыхающих гостиницы, а также исследуют пробы пищевой продукции.
Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий
В подмосковном управлении Роспотребнадзора началось расследование по факту отравления детей в парк-отеле "Ершово" в Одинцове. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Специалистами управления Роспотребнадзора по Московской области незамедлительно начато проведение эпидемиологического расследования в целях установления причинно-следственной связи возникновения вспышки и ликвидации очага", — говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре добавили, что специалисты уже взяли пробы пищевой продукции для лабораторных исследований, а также проводят обследование сотрудников и отдыхающих.
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