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    Роспотребнадзор начал проверку из-за массового отравления детей в Подмосковье

    Специалисты проводят обследование всех сотрудников и отдыхающих гостиницы, а также исследуют пробы пищевой продукции.

    21 августа, 15:28
    <p>Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий</p>

    Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

    В подмосковном управлении Роспотребнадзора началось расследование по факту отравления детей в парк-отеле "Ершово" в Одинцове. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

    "Специалистами управления Роспотребнадзора по Московской области незамедлительно начато проведение эпидемиологического расследования в целях установления причинно-следственной связи возникновения вспышки и ликвидации очага", — говорится в сообщении.

    Восемь детей попали в больницу с отравлением после посещения частного бассейна в Ижевске

    Восемь детей попали в больницу с отравлением после посещения частного бассейна в Ижевске

    В Роспотребнадзоре добавили, что специалисты уже взяли пробы пищевой продукции для лабораторных исследований, а также проводят обследование сотрудников и отдыхающих.

    Как сообщал Лайф, всего с отравлением были госпитализированы семь детей в возрасте от 10 до 13 лет.

    Авторы
    Роман Имполитов
    Роман Имполитов

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