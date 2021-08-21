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Два человека погибли при взрыве гранаты в квартире на северо-западе Москвы

Ещё один человек госпитализирован. По некоторым данным, в помещении могла разорваться граната.

21 августа, 15:25
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/ugrymiypadonak" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Макс Киселев</a></p>

Фото © VK / Макс Киселев

Взрыв прогремел в квартире жилого дома на Малой Набережной улице в столичном Тушине. Об этом сообщает Прокуратура Москвы.

Как стало известно Лайфу, в результате происшествия погибли 14-летний подросток и один взрослый. Школьник скончался на месте, взрослый умер в скорой. Ещё один человек пострадал — 12-летний мальчик доставлен в больницу. Два собеседника подтвердили нам, что взорваться в квартире могла граната.

Жителю Приморья оторвало руку гранатой: хотел припугнуть полицию

Жителю Приморья оторвало руку гранатой: хотел припугнуть полицию

Ранее Лайф сообщал, что в Ульяновской области в квартире бывшего сотрудника ППС взорвалась граната. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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