Опубликовано видео допроса сбежавших из психдиспансера в Бурятии осуждённых

Опубликовано видео допроса "великолепной семёрки", сбежавшей из психдиспансера в Бурятии. Видео © МВД РФ по Республике Бурятия

Видео допроса осуждённых, сбежавших из психоневрологического диспансера в селе Новая Брянь в Бурятии, было опубликовано на сайте регионального МВД России.

Беглецы подтвердили, что покинули расположение диспансера "через решётку, через окошко". При этом некоторых из задержанных помогли поймать подростки. Отмечается, что при задержании трое сбежавших пытались оказать сопротивление. Пострадавших нет.