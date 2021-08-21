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    Опубликовано видео допроса сбежавших из психдиспансера в Бурятии осуждённых

    Один из них сообщил, что побег удалось совершить, сломав решётку на одном из окон в помещении.

    21 августа, 15:15
    <p>Фото © МВД РФ по Республике Бурятия</p>

    Фото © МВД РФ по Республике Бурятия

    Опубликовано видео допроса "великолепной семёрки", сбежавшей из психдиспансера в Бурятии. Видео © МВД РФ по Республике Бурятия

    Видео допроса осуждённых, сбежавших из психоневрологического диспансера в селе Новая Брянь в Бурятии, было опубликовано на сайте регионального МВД России.

    Беглецы подтвердили, что покинули расположение диспансера "через решётку, через окошко". При этом некоторых из задержанных помогли поймать подростки. Отмечается, что при задержании трое сбежавших пытались оказать сопротивление. Пострадавших нет.

    Крушили всё вокруг: Бунт пациентов психбольницы в Бурятии попал на видео

    Крушили всё вокруг: Бунт пациентов психбольницы в Бурятии попал на видео

    Напомним, инцидент произошёл сегодня в 13:30 по местному времени. После прогулки несколько заключённых ранили санитара, выломали решётку на окне и спрыгнули со второго этажа учреждения, скрывшись в неизвестном направлении. Позже двоих из них поймали. Всего беглецов было семеро. Все они находились в психбольнице на принудительном лечении.

    Авторы
    Николай Абрамов
    Николай Абрамов

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