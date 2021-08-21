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    В Кронштадте развернули гигантский триколор ко Дню флага России

    Кроме того, зрителям показали эффектное флаг-шоу с дымовыми шашками трёх главных цветов.

    21 августа, 14:59

    Активисты и жители Кронштадта растянули на местной площади гигантский триколор. Видео © LIFE

    В Кронштадте добровольцы Единого волонтёрского штаба, в который входят активисты "Единой России", "Молодой гвардии", ОНФ, движения "МыВместе", "Волонтёры Победы", а также "Волонтёры-медики", вместе с матросами и местными жителями развернули гигантский триколор .

    Мероприятие приурочено ко Дню Государственного флага Российской Федерации. Размер триколора, который был развёрнут на Якорной площади рядом с Морским собором святителя Николая Чудотворца, составил 50 метров в длину и 30 метров в ширину. Держали его как взрослые, так и дети.

    Активисты Народного фронта запустили в Белгородской области самый длинный флаг России

    Активисты Народного фронта запустили в Белгородской области самый длинный флаг России

    Вместе с тем развлекательную программу мероприятия разбавило флаг-шоу с танцами, в ходе которого площадь окрасили дымовыми шашками цвета российского флага.

    Ранее Лайф рассказывал, что огромный триколор в преддверии Дня флага РФ развернули камчатские активисты. Его площадь составила десятки квадратных метров.

    Авторы
    Максим Плетнёв
    Максим Плетнёв

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