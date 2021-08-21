В Кронштадте развернули гигантский триколор ко Дню флага России

Активисты и жители Кронштадта растянули на местной площади гигантский триколор. Видео © LIFE

В Кронштадте добровольцы Единого волонтёрского штаба, в который входят активисты "Единой России", "Молодой гвардии", ОНФ, движения "МыВместе", "Волонтёры Победы", а также "Волонтёры-медики", вместе с матросами и местными жителями развернули гигантский триколор .

Мероприятие приурочено ко Дню Государственного флага Российской Федерации. Размер триколора, который был развёрнут на Якорной площади рядом с Морским собором святителя Николая Чудотворца, составил 50 метров в длину и 30 метров в ширину. Держали его как взрослые, так и дети.

Вместе с тем развлекательную программу мероприятия разбавило флаг-шоу с танцами, в ходе которого площадь окрасили дымовыми шашками цвета российского флага.