В Узбекистане зарегистрировали российскую вакцину "Спутник V"
На первых этапах власти республики рассчитывают на поставки препарата из РФ.
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Узбекистан зарегистрировал российскую вакцину "Спутник V" и планирует выпускать её самостоятельно. Об этом сообщается в постановлении, подписанном премьер-министром республики Абдуллой Ариповым.
В документе отмечается, что ташкентская фармацевтическая компания Jurabek Laboratories подписала соглашение о производстве "Спутника V" с российским партнёром "Вакцина человека". На первых этапах власти Узбекистана рассчитывают на обеспечение Россией поставок "Спутника" в республику.
Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что компании-производители вакцин от ковида намерены увеличить выпуск препаратов "Ковивак" и "Эпиваккорона".
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