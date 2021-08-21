В Узбекистане зарегистрировали российскую вакцину "Спутник V"

Узбекистан зарегистрировал российскую вакцину "Спутник V" и планирует выпускать её самостоятельно. Об этом сообщается в постановлении, подписанном премьер-министром республики Абдуллой Ариповым.

В документе отмечается, что ташкентская фармацевтическая компания Jurabek Laboratories подписала соглашение о производстве "Спутника V" с российским партнёром "Вакцина человека". На первых этапах власти Узбекистана рассчитывают на обеспечение Россией поставок "Спутника" в республику.