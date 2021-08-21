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    В Узбекистане зарегистрировали российскую вакцину "Спутник V"

    На первых этапах власти республики рассчитывают на поставки препарата из РФ.

    21 августа, 14:54
    <p>Фото © Pexels</p>

    Фото © Pexels

    Узбекистан зарегистрировал российскую вакцину "Спутник V" и планирует выпускать её самостоятельно. Об этом сообщается в постановлении, подписанном премьер-министром республики Абдуллой Ариповым.

    В документе отмечается, что ташкентская фармацевтическая компания Jurabek Laboratories подписала соглашение о производстве "Спутника V" с российским партнёром "Вакцина человека". На первых этапах власти Узбекистана рассчитывают на обеспечение Россией поставок "Спутника" в республику.

    Попова заявила, что на подходе пятая российская вакцина от ковида

    Попова заявила, что на подходе пятая российская вакцина от ковида

    Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что компании-производители вакцин от ковида намерены увеличить выпуск препаратов "Ковивак" и "Эпиваккорона".

    Авторы
    Ирина Мусина
    Ирина Мусина

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