На перевале Дятлова у инструктора туристической группы остановилось сердце
Людям удалось экстренно связаться со спасателями, которые направили к ним санитарный борт территориального Центра медицины катастроф.
Фото © ТАСС
У инструктора туристической группы на перевале Дятлова остановилось сердце, и его пришлось эвакуировать вертолётом. Люди находились в районе Печоро-Илычского заповедника. Когда человеку стало плохо, они передали по рации сигнал SOS с GPS-трекера. Мужчину успешно забрали и направили в городскую больницу Краснотурьинска.
"На место вылетел санитарный борт территориального Центра медицины катастроф, силы МЧС не задействованы", — рассказали изданию Е1.ru в ГУ МЧС РФ по Свердловской области.
Позднее издание со ссылкой на свой источник передало, что всего в тургруппе 11 человек, детей нет. Люди без присмотра не останутся. Они пока находятся неподалёку от специальных модулей (это палатки, предназначенные для размещения людей в труднодоступных горных или таёжных регионах в экстремальных природных условиях). Их заберёт одна из туристических групп с инструктором, которая находится рядом.
А ранее Лайф рассказывал, что на перевале Дятлова потеряли целую тургруппу из Москвы. Все оперативные службы немедленно начали поиски туристов, история завершилась благополучно. Оказалось, что москвичи к тому моменту уже находились в аэропорту уральской столицы (Екатеринбург) и готовились к вылету домой.
Напомним, 27 января 1959 года группа студентов Уральского политехнического института под руководством 23-летнего Игоря Дятлова отправилась в 14-дневный лыжный поход третьей (высшей) категории сложности по Северному Уралу. Все его участники таинственно погибли. В память о студентах один из горных перевалов был назван именем руководителя туристической группы. Позднее учёные попытались объяснить причины гибели Дятлова и его друзей.
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