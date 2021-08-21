На перевале Дятлова у инструктора туристической группы остановилось сердце

У инструктора туристической группы на перевале Дятлова остановилось сердце, и его пришлось эвакуировать вертолётом. Люди находились в районе Печоро-Илычского заповедника. Когда человеку стало плохо, они передали по рации сигнал SOS с GPS-трекера. Мужчину успешно забрали и направили в городскую больницу Краснотурьинска.

"На место вылетел санитарный борт территориального Центра медицины катастроф, силы МЧС не задействованы", — рассказали изданию Е1.ru в ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

Позднее издание со ссылкой на свой источник передало, что всего в тургруппе 11 человек, детей нет. Люди без присмотра не останутся. Они пока находятся неподалёку от специальных модулей (это палатки, предназначенные для размещения людей в труднодоступных горных или таёжных регионах в экстремальных природных условиях). Их заберёт одна из туристических групп с инструктором, которая находится рядом.

А ранее Лайф рассказывал, что на перевале Дятлова потеряли целую тургруппу из Москвы. Все оперативные службы немедленно начали поиски туристов, история завершилась благополучно. Оказалось, что москвичи к тому моменту уже находились в аэропорту уральской столицы (Екатеринбург) и готовились к вылету домой.