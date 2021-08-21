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    Российских водителей предупредили об изменении в дорожных знаках с 1 сентября

    Новые правила должны исправить массовое загромождение городских улиц, отметили в ГИБДД.

    21 августа, 15:19

    Фото © Pexels

    В первый день осени, 1 сентября, в России на дорогах оставят только новую версию знака "Фотовидеофиксация". Как сообщили в ГИБДД, все прежние утратят свою силу.

    "Новый знак 6.22 заменит уже существующий 8.23 и сможет применяться самостоятельно, тогда как старый устанавливался вместе с другими знаками или со светофорами. Действие старого знака утратит силу с 1 сентября 2021 года.", — указали в ведомстве.

    Фото © "Областная газета" / Валентин Тетерин

    Фото © "Областная газета" / Валентин Тетерин

    Водителей 12 регионов России предупредили о новых штрафах по камерам

    Водителей 12 регионов России предупредили о новых штрафах по камерам

    Отмечается, что новый знак будет устанавливаться только на въезде в населённый пункт, а его действия будет распространяться на всей территории. Как пояснили в Госавтоинспекции, это поможет исправить массовое применение знаков 8.23, которые заполонили улицы.

    Ранее Лайф рассказывал, что МВД прорабатывает возможность внедрения экспресс-тестов для выявления пьяных водителей. В министерстве отметили, что применение подобных технологий позволит сократить время общения автомобилистов с полицейскими, а также исключить возможные конфликты и субъективное отношение.

    Авторы
    Наталья Исакова
    Наталья Исакова

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