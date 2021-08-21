Семь детей госпитализированы с отравлением из парк-отеля в Московской области

Семь школьников, находившихся в парк-отеле "Ершово" в подмосковном Одинцове, госпитализированы с отравлением. Прокуратура Московской области организовала проверку по факту случившегося.

"Подростки проживали в парк-отеле "Ершово". По предварительным данным, в медицинское учреждение с жалобами на плохое самочувствие доставлено семь малолетних в возрасте от 10 до 13 лет", — говорится на сайте ведомства.