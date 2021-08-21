Семь детей госпитализированы с отравлением из парк-отеля в Московской области
В региональной прокуратуре не уточняют, что послужило причиной плохого самочувствия подростков, но уже ведётся проверка.
Фото © Парк-отель "Ершово"
Семь школьников, находившихся в парк-отеле "Ершово" в подмосковном Одинцове, госпитализированы с отравлением. Прокуратура Московской области организовала проверку по факту случившегося.
"Подростки проживали в парк-отеле "Ершово". По предварительным данным, в медицинское учреждение с жалобами на плохое самочувствие доставлено семь малолетних в возрасте от 10 до 13 лет", — говорится на сайте ведомства.
Ранее Лайф рассказывал, как восемь детей попали в больницу с отравлением после посещения частного бассейна в Ижевске. Там тоже вода была обеззаражена с помощью хлорсодержащих препаратов. Схожая история была и в Татарстане, где восемь детей отравились хлором в бассейне.
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