США эвакуировали из Кабула около 17 тысяч человек

В период с 14 августа США эвакуировали из аэропорта Кабула около 17 тысяч человек. Такие данные привёл генерал Хэнк Тейлор, ответственный за логистику при вывозе людей из афганской столицы.

"С начала операции по эвакуации с 14 августа мы вывезли около 17 тысяч человек", — заявил он на регулярном брифинге в Пентагоне.

В Пентагоне также добавили, что Вашингтон не получал запросов от афганских военных на нанесение авиаударов по талибам.