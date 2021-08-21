США эвакуировали из Кабула около 17 тысяч человек
В Пентагоне при этом заявили, что Вашингтон не получал запросов от афганских военных на нанесение авиаударов по талибам.
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В период с 14 августа США эвакуировали из аэропорта Кабула около 17 тысяч человек. Такие данные привёл генерал Хэнк Тейлор, ответственный за логистику при вывозе людей из афганской столицы.
"С начала операции по эвакуации с 14 августа мы вывезли около 17 тысяч человек", — заявил он на регулярном брифинге в Пентагоне.
В Пентагоне также добавили, что Вашингтон не получал запросов от афганских военных на нанесение авиаударов по талибам.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, талибы подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались сбежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. 18 августа экс-лидер республики обратился к нации и заявил, что намерен вернуться в страну в ближайшее время.
Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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