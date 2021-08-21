Талибы запретили музыку и работу женщин на радио в провинции Газни
Такое постановление выпущено новым руководством региона, который перешёл под контроль боевиков на несколько дней раньше Кабула.
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Представители "Талибана"* ввели в центральной провинции Газни запрет на музыку и на работу женщин на местных радиостанциях. Об этом сообщает афганское новостное агентство Pajhwok.
Соответствующее постановление было издано новым руководством региона — 12 августа талибы заявили о захвате основной части афганского города Газни.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, талибы подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Ранее сегодня талибы заявили о создании в Кабуле комитета по вопросам СМИ, сейчас журналисты переживают сложнейший период: им постоянно поступают угрозы, многие издания были вынуждены закрыться. Также захватчики рассказали о подготовке для Афганистана новой системы правления.
Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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