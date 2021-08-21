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    Талибы запретили музыку и работу женщин на радио в провинции Газни

    Такое постановление выпущено новым руководством региона, который перешёл под контроль боевиков на несколько дней раньше Кабула.

    21 августа, 15:39
    <p>Фото © Getty Images / MARCUS YAM / LOS ANGELES TIMES</p>

    Фото © Getty Images / MARCUS YAM / LOS ANGELES TIMES

    Представители "Талибана"* ввели в центральной провинции Газни запрет на музыку и на работу женщин на местных радиостанциях. Об этом сообщает афганское новостное агентство Pajhwok.

    Соответствующее постановление было издано новым руководством региона — 12 августа талибы заявили о захвате основной части афганского города Газни.

    Из-за проблем с работой банков в Кабуле закрылись все обменные пункты

    Из-за проблем с работой банков в Кабуле закрылись все обменные пункты

    Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, талибы подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Ранее сегодня талибы заявили о создании в Кабуле комитета по вопросам СМИ, сейчас журналисты переживают сложнейший период: им постоянно поступают угрозы, многие издания были вынуждены закрыться. Также захватчики рассказали о подготовке для Афганистана новой системы правления.

    Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

    * Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

    Авторы
    Ирина Мусина
    Ирина Мусина

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