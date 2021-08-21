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    Захарова рассказала о "прямом вкладе" Польши в миграционный кризис в Европе

    Она подвергла критике заявление главы Минобороны Польши о влиянии Кремля на потоки мигрантов у границы страны.

    21 августа, 16:07
    <p>Фото © ТАСС / Ирина Полина</p>

    Фото © ТАСС / Ирина Полина

    Польша ранее участвовала в иракской кампании, что повлияло на миграционный кризис и "спровоцировало межконтинентальный исход народов" из стран Ближнего Востока и Северной Африки. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграме, комментируя обвинения министра обороны Польши Мариуша Блащака.

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    "По оценке Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, к концу 2016 года в Европу из стран Ближнего Востока и Северной Африки (БВСА), ставших полигоном трагичных экспериментов НАТО, прибыло 5,2 миллиона мигрантов и беженцев. За 2015–2020 годы в страны Европы переселились приблизительно 5,8 миллионов мигрантов, в основном из региона БВСА. Польский вклад в эту статистику самый что ни на есть прямой", — отметила Захарова.

    Захарова подвергла критике "игры Варшавы и НАТО", которые спровоцировали всю последующую волну мигрантов в Европу. Она задалась вопросом, каким образом они охарактеризуют произошедшее и когда это случится. Дипломат напомнила, что Варшава активно участвовала в нападении на Ирак. Только в этой стране в 2002–2008 годах в ходе военной операции с учётом ротации личного состава приняли участие более 10 тысяч польских военнослужащих.

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    Авторы
    Николай Абрамов
    Николай Абрамов

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