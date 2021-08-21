"Всё это выглядит жалко": Захарова пообещала жёсткий и адекватный ответ РФ на новые санкции США
Ограничения противоречат духу договорённостей президентов Путина и Байдена в Женеве, подчеркнула дипломат.
Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Новые антироссийские санкции США в очередной раз демонстрируют нежелание американской стороны выстраивать двусторонние отношения на партнёрской основе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Рассматриваем такие враждебные действия администрации Джо Байдена как продиктованные отсутствием политической воли и нежеланием выстраивать российско-американские отношения на партнёрской основе... Давить на Россию бесполезно, а наш ответ, как всегда, будет жёстким и адекватным", — указано в комментарии дипломата на сайте министерства.
Новые ограничения в адрес Москвы противоречат духу договорённостей президентов России и США в Женеве, подчеркнула Захарова. Она отметила, что это говорит о неспособности Вашингтона отказаться от высокомерного хамства и нежелании считаться с реальностью. Также дипломат подчеркнула, что всё это происходит на фоне крупнейшего внешнеполитического провала США — вывода войск из Афганистана. Захарова добавила, что "всё это выглядит жалко".
Ранее Лайф сообщал, что США ввели санкции против девяти россиян и четырёх организаций из-за дела Навального. Ограничения, в частности, коснулись Института криминалистики ФСБ и Института экспериментальной медицины. По версии Вашингтона, они "развивали потенциал РФ в сфере химического оружия". Кроме того, США также пополнили чёрные списки по "Северному потоку – 2" после указа Байдена. В обновлённый перечень также вошли структуры и суда, против которых ранее уже вводились рестрикции из-за газопровода.
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