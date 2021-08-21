Новые антироссийские санкции США в очередной раз демонстрируют нежелание американской стороны выстраивать двусторонние отношения на партнёрской основе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Рассматриваем такие враждебные действия администрации Джо Байдена как продиктованные отсутствием политической воли и нежеланием выстраивать российско-американские отношения на партнёрской основе... Давить на Россию бесполезно, а наш ответ, как всегда, будет жёстким и адекватным", — указано в комментарии дипломата на сайте министерства.



Новые ограничения в адрес Москвы противоречат духу договорённостей президентов России и США в Женеве, подчеркнула Захарова. Она отметила, что это говорит о неспособности Вашингтона отказаться от высокомерного хамства и нежелании считаться с реальностью. Также дипломат подчеркнула, что всё это происходит на фоне крупнейшего внешнеполитического провала США — вывода войск из Афганистана. Захарова добавила, что "всё это выглядит жалко".