Байден забыл вопрос журналиста и "переименовал" столицу Катара

В ходе брифинга президент США Джо Байден снова насмешил представителей СМИ. В этот раз американский лидер забыл вопрос журналиста и "переименовал" столицу Катара. Расшифровка его речи представлена на сайте Белого дома.

Рассказывая о контактах Вашингтона с руководством "Талибана"* при обеспечении безопасности в аэропорту Кабула, он заявил о представителях организации в Афганистане и столице Катара — "Дахо". В Белом доме уточнили, что Байден подразумевал, конечно же, Доху. При этом после ответа на первую часть вопроса американский лидер обратился к журналисту с просьбой повторить его ещё раз, признавшись, что забыл тему разговора.