Байден забыл вопрос журналиста и "переименовал" столицу Катара
Также в ходе реплики для журналиста президенту не удалось вспомнить первоначальную формулировку заданного вопроса.
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В ходе брифинга президент США Джо Байден снова насмешил представителей СМИ. В этот раз американский лидер забыл вопрос журналиста и "переименовал" столицу Катара. Расшифровка его речи представлена на сайте Белого дома.
Рассказывая о контактах Вашингтона с руководством "Талибана"* при обеспечении безопасности в аэропорту Кабула, он заявил о представителях организации в Афганистане и столице Катара — "Дахо". В Белом доме уточнили, что Байден подразумевал, конечно же, Доху. При этом после ответа на первую часть вопроса американский лидер обратился к журналисту с просьбой повторить его ещё раз, признавшись, что забыл тему разговора.
Лайф рассказывал, что Байден часто попадает в неловкие ситуации. Так, однажды он перепутал внучку со своим умершим сыном. А также оговорился и заявил, что любит детей больше, чем людей. Кроме того, вице-президента Камалу Харрис Байден не раз называл президентом Штатов. Однажды он забыл имя министра и название Пентагона. Из-за подобных инцидентов ему даже дали прозвище — Джо Деменцио.
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