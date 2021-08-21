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    Байден забыл вопрос журналиста и "переименовал" столицу Катара

    Также в ходе реплики для журналиста президенту не удалось вспомнить первоначальную формулировку заданного вопроса.

    21 августа, 14:39
    <p>Фото © Anna Moneymaker / Getty Images</p>

    Фото © Anna Moneymaker / Getty Images

    В ходе брифинга президент США Джо Байден снова насмешил представителей СМИ. В этот раз американский лидер забыл вопрос журналиста и "переименовал" столицу Катара. Расшифровка его речи представлена на сайте Белого дома.

    Рассказывая о контактах Вашингтона с руководством "Талибана"* при обеспечении безопасности в аэропорту Кабула, он заявил о представителях организации в Афганистане и столице Катара — "Дахо". В Белом доме уточнили, что Байден подразумевал, конечно же, Доху. При этом после ответа на первую часть вопроса американский лидер обратился к журналисту с просьбой повторить его ещё раз, признавшись, что забыл тему разговора.

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    Лайф рассказывал, что Байден часто попадает в неловкие ситуации. Так, однажды он перепутал внучку со своим умершим сыном. А также оговорился и заявил, что любит детей больше, чем людей. Кроме того, вице-президента Камалу Харрис Байден не раз называл президентом Штатов. Однажды он забыл имя министра и название Пентагона. Из-за подобных инцидентов ему даже дали прозвище — Джо Деменцио.


    * Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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    Авторы
    Николай Абрамов
    Николай Абрамов

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