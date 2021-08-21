Посольство РФ призвало Лондон отказаться от конфронтации с Москвой

Российское посольство в Лондоне вновь призвало власти Великобритании отказаться от ничем не обоснованной конфронтации в отношении Москвы. Как отметили в ведомстве, в противном случае Лондон ждут ответные меры.

"В который раз призываем руководство Великобритании отказаться от ничем не обоснованной конфронтационной линии в отношении нашей страны. Любые недружественные шаги не останутся без адекватного пропорционального ответа", — подчеркнули в российской дипмиссии.

Дипломаты отметили, что "штамповка" ограничений в отношении Москвы "превратилась в рутинный процесс", который никак не связан с реальным положением. В дипмиссии возмущены тем, что Лондон берёт на себя роль верховного арбитра, тем самым нарушая нормы любого правосудия, не говоря уже о вмешательстве в дела другой страны.