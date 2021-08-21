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    Посольство РФ призвало Лондон отказаться от конфронтации с Москвой

    В дипмиссии отметили, что "штамповка" санкций в отношении России "превратилась в рутинный процесс", который никак не связан с реальным положением вещей.

    21 августа, 14:42
    <p>Фото © Pexels</p>

    Фото © Pexels

    Российское посольство в Лондоне вновь призвало власти Великобритании отказаться от ничем не обоснованной конфронтации в отношении Москвы. Как отметили в ведомстве, в противном случае Лондон ждут ответные меры.

    "В который раз призываем руководство Великобритании отказаться от ничем не обоснованной конфронтационной линии в отношении нашей страны. Любые недружественные шаги не останутся без адекватного пропорционального ответа", — подчеркнули в российской дипмиссии.

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    Дипломаты отметили, что "штамповка" ограничений в отношении Москвы "превратилась в рутинный процесс", который никак не связан с реальным положением. В дипмиссии возмущены тем, что Лондон берёт на себя роль верховного арбитра, тем самым нарушая нормы любого правосудия, не говоря уже о вмешательстве в дела другой страны.

    Ранее Лайф сообщал, что власти Великобритании добавили семь россиян в санкционный список по химоружию. Ограничительные меры подразумевают заморозку банковских счетов и запрет на въезд в страну.

    Авторы
    Наталья Исакова
    Наталья Исакова

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