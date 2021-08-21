Эрдоган выразил надежду на увеличение поставок газа по "Турецкому потоку"

Анкара ожидает, что в ближайшее время объёмы поставок газа по трубопроводу "Турецкий поток" будут увеличены. Об этом сообщает канцелярия президента Реджепа Эрдогана по итогам его переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

"Президент Эрдоган отметил, что Турция и Россия придают большое значение сотрудничеству в экономическом секторе. Он также заявил, что ожидает увеличения потока газа по "Турецкому потоку", который является одним из направлений сотрудничества в этой сфере", — говорится в сообщении.