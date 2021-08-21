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    Эрдоган выразил надежду на увеличение поставок газа по "Турецкому потоку"

    Он напомнил, что топливная магистраль является одним из основных направлений сотрудничества двух стран.

    21 августа, 16:16
    <p>Фото © ТАСС / Павел Бушуев</p>

    Фото © ТАСС / Павел Бушуев

    Анкара ожидает, что в ближайшее время объёмы поставок газа по трубопроводу "Турецкий поток" будут увеличены. Об этом сообщает канцелярия президента Реджепа Эрдогана по итогам его переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

    "Президент Эрдоган отметил, что Турция и Россия придают большое значение сотрудничеству в экономическом секторе. Он также заявил, что ожидает увеличения потока газа по "Турецкому потоку", который является одним из направлений сотрудничества в этой сфере", — говорится в сообщении.

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    Кроме того, как уже сообщал Лайф, в ходе двустороннего диалога лидеры договорились о взаимной координации по ситуации в Афганистане и обменялись соболезнованиями в связи с авиакатастрофой российского самолёта-амфибии Бе-200ЧС, рухнувшего 14 августа в горах Турции.

    Авторы
    Роман Имполитов
    Роман Имполитов

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