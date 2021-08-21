Лайф публикует фото из квартиры в Москве, где при взрыве погибли два человека

В распоряжении Лайфа оказалась фотография из квартиры на северо-западе Москвы, где произошёл взрыв. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники прокуратуры. По их версии, сдетонировавшее техническое устройство подросток мог принести домой.

Как сообщили в пресс-службе "Мосгаза", бытовой газ не является причиной произошедшего. В ходе проверки специалисты установили, что оборудование не повреждено, а все приборы находятся на своих местах.

"По факту инцидента возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьёй 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности" и статьёй 222 УК РФ "Незаконный оборот оружия", — добавили в прокуратуре.