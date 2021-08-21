В квартире на северо-западе Москвы могла взорваться граната Ф-1
Предположительно, принести домой взрывное устройство мог один из подростков.
Граната Ф-1. Фото © MilitaryArms.ru
Взрыв в квартире на северо-западе Москвы, который привёл к гибели двух человек, произошёл в результате детонации гранаты Ф-1. Об этом со ссылкой на источник сообщает ТАСС.
"По предварительной информации, в квартире взорвалась граната Ф-1", — уточнил источник агентства.
Напомним, взрыв в жилом доме на Малой Набережной улице прогремел сегодня вечером. В результате трагедии погибли мужчина и 14-летний подросток. Ещё один 12-летний ребёнок пострадал. По предварительным данным, сдетонировавшее техническое устройство один из подростков мог принести домой.
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