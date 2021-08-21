На фоне информации о коронавирусе: "Динамо" победило обескровленный "Урал" в чемпионате России
Екатеринбургский клуб опроверг сообщения о вспышке CoViD-19, но целый ряд игроков остался вне состава.
Фото © ФК "Динамо"
Московское "Динамо" на выезде победило екатеринбургский "Урал" в матче пятого тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу столичного клуба.
Единственный гол был забит на 19-й минуте. После передачи 18-летнего Арсена Захаряна отличился 19-летний Константин Тюкавин.
Захарян + Тюкавин = реальная угроза. Вот и «Урал» не устоял 🔥 pic.twitter.com/T5KfNgqOTR— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 21, 2021
С 32-й минуты "Урал" играл в меньшинстве из-за удаления лидера команды Эрика Бикфалви. Румынский полузащитник получил два предупреждения за две минуты, сфолив сначала на Себастьяне Шиманьском, а затем на Гильермо Вареле.
Накануне матча СМИ сообщили о вспышке коронавируса в "Урале". Екатеринбургский клуб эту информацию опровергал, не подтвердили данные о заболевании футболистов и в РПЛ.
Тем не менее упомянутые в прессе игроки хозяев Ярослав Годзюр, Алексей Евсеев, Артём Шмыков, Иван Кузьмичёв, Илья Помазун и Вячеслав Подберёзкин на поле не вышли. "Урал" объяснил непопадание этих футболистов в состав повреждениями.
Динамовцы набрали 12 очков и вышли в лидеры чемпионата России. "Урал" с одним баллом остался на последней, 16-й, позиции.
Чемпионат России по футболу
Премьер-лига. 5-й тур
"Урал" — "Динамо" — 0:1
Гол: Тюкавин 19' (0:1)
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