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    На фоне информации о коронавирусе: "Динамо" победило обескровленный "Урал" в чемпионате России

    Екатеринбургский клуб опроверг сообщения о вспышке CoViD-19, но целый ряд игроков остался вне состава.

    21 августа, 16:56
    <p>Фото © ФК "Динамо"</p>

    Фото © ФК "Динамо"

    Московское "Динамо" на выезде победило екатеринбургский "Урал" в матче пятого тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу столичного клуба.

    Единственный гол был забит на 19-й минуте. После передачи 18-летнего Арсена Захаряна отличился 19-летний Константин Тюкавин.

    С 32-й минуты "Урал" играл в меньшинстве из-за удаления лидера команды Эрика Бикфалви. Румынский полузащитник получил два предупреждения за две минуты, сфолив сначала на Себастьяне Шиманьском, а затем на Гильермо Вареле.

    Накануне матча СМИ сообщили о вспышке коронавируса в "Урале". Екатеринбургский клуб эту информацию опровергал, не подтвердили данные о заболевании футболистов и в РПЛ.

    Тем не менее упомянутые в прессе игроки хозяев Ярослав Годзюр, Алексей Евсеев, Артём Шмыков, Иван Кузьмичёв, Илья Помазун и Вячеслав Подберёзкин на поле не вышли. "Урал" объяснил непопадание этих футболистов в состав повреждениями.

    Футболисты "Урала", у которых подозревали коронавирус, не попали в состав на матч с "Динамо"

    Футболисты "Урала", у которых подозревали коронавирус, не попали в состав на матч с "Динамо"

    Динамовцы набрали 12 очков и вышли в лидеры чемпионата России. "Урал" с одним баллом остался на последней, 16-й, позиции.

    Чемпионат России по футболу

    Премьер-лига. 5-й тур

    "Урал" — "Динамо" — 0:1

    Гол: Тюкавин 19' (0:1)

    Авторы
    Роман Фейгин
    Роман Фейгин

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