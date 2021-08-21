Московское "Динамо" на выезде победило екатеринбургский "Урал" в матче пятого тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу столичного клуба.

Единственный гол был забит на 19-й минуте. После передачи 18-летнего Арсена Захаряна отличился 19-летний Константин Тюкавин.

Захарян + Тюкавин = реальная угроза. Вот и «Урал» не устоял 🔥 pic.twitter.com/T5KfNgqOTR — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 21, 2021

С 32-й минуты "Урал" играл в меньшинстве из-за удаления лидера команды Эрика Бикфалви. Румынский полузащитник получил два предупреждения за две минуты, сфолив сначала на Себастьяне Шиманьском, а затем на Гильермо Вареле.

Накануне матча СМИ сообщили о вспышке коронавируса в "Урале". Екатеринбургский клуб эту информацию опровергал, не подтвердили данные о заболевании футболистов и в РПЛ.

Тем не менее упомянутые в прессе игроки хозяев Ярослав Годзюр, Алексей Евсеев, Артём Шмыков, Иван Кузьмичёв, Илья Помазун и Вячеслав Подберёзкин на поле не вышли. "Урал" объяснил непопадание этих футболистов в состав повреждениями.

Динамовцы набрали 12 очков и вышли в лидеры чемпионата России. "Урал" с одним баллом остался на последней, 16-й, позиции.