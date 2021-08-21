Петербургский "Зенит" в выездном матче чемпионата России по футболу сыграл вничью с "Уфой". Игра завершилась со счётом 1:1.

Матч прошёл в условиях аномальной жары. Перед стартовым свистком термометр показывали 37 градусов тепла.

"Зенит" вышел вперёд уже в самом начале встречи. На десятой минуте отличился Малком. Ответный гол в середине второго тайма забил 21-летний нападающий "Уфы" Гамид Агаларов.

В составе "Зенита" дебютировал бразильский полузащитник Клаудиньо, выигравший золотую медаль на Олимпиаде в Токио. Также с первых минут на поле вышел бывший капитан сборной России Артём Дзюба, который в матче предыдущего тура с московским "Локомотивом" (1:1) впервые за долгое время не попал в стартовый состав.

"Зенит" набрал 11 очков и опустился на второе место в турнирной таблице чемпионата России. Петербургский клуб обошло столичное "Динамо", одолевшее "Урал" (1:0). "Уфа" с пятью баллами — на 11-й позиции.