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    Аномальная жара: "Зенит" не смог победить "Уфу" и потерял лидерство

    В турнирной таблице петербургский клуб опередило московское "Динамо".

    21 августа, 17:00
    <p>Фото © ФК "Зенит"</p>

    Фото © ФК "Зенит"

    Петербургский "Зенит" в выездном матче чемпионата России по футболу сыграл вничью с "Уфой". Игра завершилась со счётом 1:1.

    Матч прошёл в условиях аномальной жары. Перед стартовым свистком термометр показывали 37 градусов тепла.

    "Зенит" вышел вперёд уже в самом начале встречи. На десятой минуте отличился Малком. Ответный гол в середине второго тайма забил 21-летний нападающий "Уфы" Гамид Агаларов.

    В составе "Зенита" дебютировал бразильский полузащитник Клаудиньо, выигравший золотую медаль на Олимпиаде в Токио. Также с первых минут на поле вышел бывший капитан сборной России Артём Дзюба, который в матче предыдущего тура с московским "Локомотивом" (1:1) впервые за долгое время не попал в стартовый состав.

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    "Зенит" набрал 11 очков и опустился на второе место в турнирной таблице чемпионата России. Петербургский клуб обошло столичное "Динамо", одолевшее "Урал" (1:0). "Уфа" с пятью баллами — на 11-й позиции.

    Чемпионат России по футболу

    Премьер-лига. 5-й тур

    "Уфа" — "Зенит" — 1:1

    Голы: Малком 10' (0:1), Агаларов 73' (1:1)

    Авторы
    Роман Фейгин
    Роман Фейгин

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