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    Глава Пентагона не намерен оставлять свой пост из-за обострения в Афганистане

    Американское военное ведомство подверглось критике из-за того, что боевикам с лёгкостью удалось взять страну.

    21 августа, 17:03
    <p>Фото © Alex Wong / Getty Images</p>

    Фото © Alex Wong / Getty Images

    Глава Пентагона Ллойд Остин не намерен уходить в отставку на фоне критики в адрес своего ведомства из-за ситуации в Афганистане. Об этом заявил на брифинге официальный представитель американского военного ведомства Джон Кёрби.

    "Нет", — лаконично заявил Кёрби, отвечая на вопрос о возможности Остина покинуть свой пост.

    Напомним, что действующая американская администрация подверглась жёсткой критике внутри страны в связи с тем, что боевикам движения "Талибан"* легко удалось захватить контроль над Афганистаном. Позднее критика перешла и на операцию по эвакуации из Кабула американских граждан.

    Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.

    * Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

    Солдаты США стреляли для сдерживания толпы в аэропорту Кабула, заявили в Пентагоне

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    Авторы
    Алексей Дёмин
    Алексей Дёмин

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