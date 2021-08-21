Глава Пентагона не намерен оставлять свой пост из-за обострения в Афганистане

Глава Пентагона Ллойд Остин не намерен уходить в отставку на фоне критики в адрес своего ведомства из-за ситуации в Афганистане. Об этом заявил на брифинге официальный представитель американского военного ведомства Джон Кёрби.

"Нет", — лаконично заявил Кёрби, отвечая на вопрос о возможности Остина покинуть свой пост.

Напомним, что действующая американская администрация подверглась жёсткой критике внутри страны в связи с тем, что боевикам движения "Талибан"* легко удалось захватить контроль над Афганистаном. Позднее критика перешла и на операцию по эвакуации из Кабула американских граждан.

Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.