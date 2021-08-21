Сборная России по пляжному футболу победила Парагвай на чемпионате мира

Сборная России в серии пенальти победила парагвайцев в матче второго тура на домашнем чемпионате мира по пляжному футболу. По итогам основного времени и трёх минут овертайма в столичных "Лужниках" была зафиксирована ничья 4:4. По пенальти наша команда взяла верх — 5:4.

В составе российской команды дубль оформил Алексей Макаров, по голу забили Станислав Кошарный и Борис Никоноров. При этом во втором периоде Фёдор Земсков не реализовал пенальти в ворота южноамериканцев.

Команда Михаила Лихачёва набрала три очка, оставшись на второй позиции в таблице группы А. С шестью баллами лидирует сборная Японии.

На групповом этапе сборная России проведёт ещё один матч. В понедельник, 23 августа, состоится игра с Японией. Для выхода в четвертьфинал нужно занять место не ниже второго.

Наши спортсмены являются двукратными чемпионами мира по пляжному футболу. Россияне побеждали на турнирах в 2011 и 2013 годах. На предыдущем первенстве, в 2019 году, наша команда в матче за третье место одолела Японию. Золото выиграла Португалия.