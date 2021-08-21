Сборная России по пляжному футболу победила Парагвай на чемпионате мира
На групповом этапе команде Михаила Лихачёва предстоит ещё сыграть с Японией.
Фото © FIFA
Сборная России в серии пенальти победила парагвайцев в матче второго тура на домашнем чемпионате мира по пляжному футболу. По итогам основного времени и трёх минут овертайма в столичных "Лужниках" была зафиксирована ничья 4:4. По пенальти наша команда взяла верх — 5:4.
В составе российской команды дубль оформил Алексей Макаров, по голу забили Станислав Кошарный и Борис Никоноров. При этом во втором периоде Фёдор Земсков не реализовал пенальти в ворота южноамериканцев.
Команда Михаила Лихачёва набрала три очка, оставшись на второй позиции в таблице группы А. С шестью баллами лидирует сборная Японии.
На групповом этапе сборная России проведёт ещё один матч. В понедельник, 23 августа, состоится игра с Японией. Для выхода в четвертьфинал нужно занять место не ниже второго.
Наши спортсмены являются двукратными чемпионами мира по пляжному футболу. Россияне побеждали на турнирах в 2011 и 2013 годах. На предыдущем первенстве, в 2019 году, наша команда в матче за третье место одолела Японию. Золото выиграла Португалия.
Чемпионат мира по пляжному футболу
Групповой этап. 2-й тур
Россия — Парагвай — 4:4 (по пенальти 5:4)
Голы: Макаров 1' (1:0), Ролон 7' (1:1), Медина 16' (1:2), Кошарный 18' (2:2), Никоноров 21' (3:2), Карбальо 35' (3:3), Медина, с пенальти 37' (3:4), Макаров 37' (4:4)
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