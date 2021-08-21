НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

    Сборная России по пляжному футболу победила Парагвай на чемпионате мира

    На групповом этапе команде Михаила Лихачёва предстоит ещё сыграть с Японией.

    21 августа, 19:20
    <p>Фото © FIFA</p>

    Фото © FIFA

    Сборная России в серии пенальти победила парагвайцев в матче второго тура на домашнем чемпионате мира по пляжному футболу. По итогам основного времени и трёх минут овертайма в столичных "Лужниках" была зафиксирована ничья 4:4. По пенальти наша команда взяла верх — 5:4.

    В составе российской команды дубль оформил Алексей Макаров, по голу забили Станислав Кошарный и Борис Никоноров. При этом во втором периоде Фёдор Земсков не реализовал пенальти в ворота южноамериканцев.

    Команда Михаила Лихачёва набрала три очка, оставшись на второй позиции в таблице группы А. С шестью баллами лидирует сборная Японии.

    Жар-птица Жаришка стала талисманом чемпионата мира по пляжному футболу в Москве

    Жар-птица Жаришка стала талисманом чемпионата мира по пляжному футболу в Москве

    На групповом этапе сборная России проведёт ещё один матч. В понедельник, 23 августа, состоится игра с Японией. Для выхода в четвертьфинал нужно занять место не ниже второго.

    Наши спортсмены являются двукратными чемпионами мира по пляжному футболу. Россияне побеждали на турнирах в 2011 и 2013 годах. На предыдущем первенстве, в 2019 году, наша команда в матче за третье место одолела Японию. Золото выиграла Португалия.

    Чемпионат мира по пляжному футболу

    Групповой этап. 2-й тур

    Россия — Парагвай — 4:4 (по пенальти 5:4)

    Голы: Макаров 1' (1:0), Ролон 7' (1:1), Медина 16' (1:2), Кошарный 18' (2:2), Никоноров 21' (3:2), Карбальо 35' (3:3), Медина, с пенальти 37' (3:4), Макаров 37' (4:4)

    Авторы
    Роман Фейгин
    Роман Фейгин

      Подпишитесь на LIFE

      • Google Новости

      Комментариев: 0

      avatar
      Для комментирования авторизуйтесь!

      Выбор редакции

      Сборная России стартовала на чемпионате мира по пляжному футболу с победы над США

      19 августа, 18:49

      Рублёв победил Медведева и вышел в финал турнира серии "Мастерс" в Цинциннати

      сегодня в 19:37

      Путин поставил свечку в древнейшем каменном храме Нижнего Новгорода

      сегодня в 19:58

      Талибы обратились к лидерам ополчения в Панджшере через Посольство России

      сегодня в 19:42

      Бывшего посла США в Афганистане экстренно вернули в Кабул для ускорения эвакуации

      сегодня в 19:31

      Новости партнеров

      Layer 1