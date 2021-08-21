Главный тренер московского "Спартака" Руй Витория заявил, что команда упустила победу в матче пятого тура РПЛ против тульского "Арсенала" из-за психологии. Об этом сообщает сайт красно-белых.

Состоявшаяся в Туле встреча завершилась вничью — 1:1. Оба мяча были забиты после перерыва. На гол аргентинского форварда "Спартака" Эсекьеля Понсе хозяева ответили точным ударом хавбека Даниила Хлусевича.

"В концовке не сумели удержать победный счёт. И здесь, думаю, дело не в физике, а в психологии. Конечно, комфортнее работать, когда побеждаешь. Но я не детский тренер. Ребята — профессионалы, поэтому нам нужно работать дальше, качественно тренироваться", — сказал Витория.

В семи матчах под руководством португальского специалиста "Спартак" одержал лишь две победы. При этом Витория не считает, что команда находится в кризисе. Он готов вести за собой игроков, которые разделяют его взгляды на футбол.

"Не считаю, что сейчас "Спартак" в кризисе. Это скорее испытание. Не всё так гладко, как хотелось бы. И в такой ситуации я бы не хотел, чтобы кто-то жаловался или плакал. Нужно продолжать работать. И я первый, кто будет продолжать двигаться вперёд и вести за собой игроков, которые разделяют мои взгляды. А кто не разделяет — тем здесь не место", — резюмировал тренер красно-белых.