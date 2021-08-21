Головин получил красную карточку в матче чемпионата Франции за "Монако"
С одним набранным очком команда из княжества опустилась на 16-ю строчку в турнирной таблице.
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"Монако" на своём поле проиграл "Лансу" в матче третьего тура чемпионата Франции со счётом 0:2. Встреча прошла на стадионе "Луи II".
В концовке игры был удалён российский полузащитник "Монако" Александр Головин. На 86-й минуте он в центре грубо сбил французского форварда соперников Симона Банза и получил прямую красную карточку.
Для Головина удаление стало вторым в составе "Монако". В декабре 2018 года он также получил прямую красную карточку в матче чемпионата Франции против "Лиона".
В игре с "Лансом" оба гола были забиты после перерыва. В составе гостей отличились камерунский нападающий Игнатиус Ганаго и Банза, поразивший ворота на пятой добавленной минуте.
"Монако" с одним набранным очком опустился на 16-е место в турнирной таблице. "Ланс", набрав пять баллов, идёт на четвёртой позиции.
Чемпионат Франции по футболу
Лига 1. Третий тур
"Монако" — "Ланс" — 0:2
Голы: Ганаго 52' (0:1), Банза 90+5' (0:2)
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