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    Головин получил красную карточку в матче чемпионата Франции за "Монако"

    С одним набранным очком команда из княжества опустилась на 16-ю строчку в турнирной таблице.

    21 августа, 17:30
    <p>Фото © ТАСС / AP Photo / str</p>

    Фото © ТАСС / AP Photo / str

    "Монако" на своём поле проиграл "Лансу" в матче третьего тура чемпионата Франции со счётом 0:2. Встреча прошла на стадионе "Луи II".

    В концовке игры был удалён российский полузащитник "Монако" Александр Головин. На 86-й минуте он в центре грубо сбил французского форварда соперников Симона Банза и получил прямую красную карточку.

    Для Головина удаление стало вторым в составе "Монако". В декабре 2018 года он также получил прямую красную карточку в матче чемпионата Франции против "Лиона".

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    В игре с "Лансом" оба гола были забиты после перерыва. В составе гостей отличились камерунский нападающий Игнатиус Ганаго и Банза, поразивший ворота на пятой добавленной минуте.

    "Монако" с одним набранным очком опустился на 16-е место в турнирной таблице. "Ланс", набрав пять баллов, идёт на четвёртой позиции.

    Чемпионат Франции по футболу

    Лига 1. Третий тур

    "Монако" — "Ланс" — 0:2

    Голы: Ганаго 52' (0:1), Банза 90+5' (0:2)

    Авторы
    Роман Фейгин
    Роман Фейгин

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