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    Юная российская лыжница умерла после несчастного случая на тренировке

    Во время спуска с лыжероллерной трассы Динара сильно разогналась и неудачно упала.

    21 августа, 18:13
    <p>Фото © <a href="http://ski52nn.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Нижегородская федерация лыжных гонок</a></p>

    Фото © Нижегородская федерация лыжных гонок

    Российская лыжница Динара Гаджиева умерла в результате несчастного случая. Об этом сообщает Нижегородская федерация лыжных гонок. Отмечается, что девушка была неоднократным призёром и победителем соревнований в данном виде спорта.

    "Это невосполнимая потеря для всех нас… Федерация лыжных гонок Нижегородской области искренне сожалеет и скорбит об утрате Динары Гаджиевой. Выражаем соболезнования родным и близким", — говорится на сайте федерации.

    По данным сайта "Чемпионат", причиной гибели спортсменки стало падение во время тренировки по лыжероллерам (лыжи с закреплёнными на них колёсами). Во время спуска с лыжероллерной трассы Динара сильно разогналась, потеряла равновесие, упала и ударилась головой.

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    Авторы
    Алексей Дёмин
    Алексей Дёмин

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