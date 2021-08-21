Юная российская лыжница умерла после несчастного случая на тренировке

Российская лыжница Динара Гаджиева умерла в результате несчастного случая. Об этом сообщает Нижегородская федерация лыжных гонок. Отмечается, что девушка была неоднократным призёром и победителем соревнований в данном виде спорта.

"Это невосполнимая потеря для всех нас… Федерация лыжных гонок Нижегородской области искренне сожалеет и скорбит об утрате Динары Гаджиевой. Выражаем соболезнования родным и близким", — говорится на сайте федерации.

По данным сайта "Чемпионат", причиной гибели спортсменки стало падение во время тренировки по лыжероллерам (лыжи с закреплёнными на них колёсами). Во время спуска с лыжероллерной трассы Динара сильно разогналась, потеряла равновесие, упала и ударилась головой.