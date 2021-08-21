Ошибка ценою в жизнь: Инструктор попытался поймать туриста на зиплайне и сорвался в пропасть
Очевидцы подбежали к пострадавшему, чтобы оказать помощь, но его травмы оказались несовместимыми с жизнью.
Инструктор попытался поймать туриста на зиплайне и сорвался в пропасть. Видео © Соцсети
Инструктор зиплайна (вариант тарзанки, когда человек падает не вертикально, а спускается по горизонтально натянутому тросу) в Хунзахском районе Дагестана не сумел правильно принять туриста и сорвался в пропасть. Спасти его не удалось.
"На площадке в Матласе (одно из местных сёл. — Прим. Лайфа) 30-летний инструктор не смог правильно принять спускавшегося по линии туриста, после чего они вдвоём сорвались с площадки. Инструктор не был пристёгнут страховочным тросом и в итоге сорвался вниз", — сообщили в региональном МВД.
Отмечается, что мужчина пострадал и его срочно доставили в ближайшую больницу, но жизнь молодого человека спасти не удалось. Страшные кадры с места событий сняли очевидцы.
Также Лайф ранее рассказывал, как на Алтае мальчику оторвало руку, когда он прыгал с обычной тарзанки. Его рука попала в петлю на конце верёвки. Раненого пришлось на вертолёте экстренно доставить в больницу.
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