Инструктор попытался поймать туриста на зиплайне и сорвался в пропасть. Видео © Соцсети

Инструктор зиплайна (вариант тарзанки, когда человек падает не вертикально, а спускается по горизонтально натянутому тросу) в Хунзахском районе Дагестана не сумел правильно принять туриста и сорвался в пропасть. Спасти его не удалось.

"На площадке в Матласе (одно из местных сёл. — Прим. Лайфа) 30-летний инструктор не смог правильно принять спускавшегося по линии туриста, после чего они вдвоём сорвались с площадки. Инструктор не был пристёгнут страховочным тросом и в итоге сорвался вниз", — сообщили в региональном МВД.

Отмечается, что мужчина пострадал и его срочно доставили в ближайшую больницу, но жизнь молодого человека спасти не удалось. Страшные кадры с места событий сняли очевидцы.