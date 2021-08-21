Пропавший под Ивановом десятилетний мальчик найден в Москве

Пропавшего в городе Иваново десятилетнего мальчика нашли живым. По неизвестной причине подросток оказался в Москве, сообщило УМВД РФ по региону.

Подростка нашли сотрудники линейного отдела полиции на транспорте. Правоохранители заметили его на Ленинградском вокзале в Москве. Мальчик был один, сейчас с ним работают сотрудники ОВД.