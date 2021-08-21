Пропавший под Ивановом десятилетний мальчик найден в Москве
Полиция обнаружила его на Ленинградском вокзале, сейчас с ним работают сотрудники ОВД.
Никита Вахляев © Соцсети
Пропавшего в городе Иваново десятилетнего мальчика нашли живым. По неизвестной причине подросток оказался в Москве, сообщило УМВД РФ по региону.
Подростка нашли сотрудники линейного отдела полиции на транспорте. Правоохранители заметили его на Ленинградском вокзале в Москве. Мальчик был один, сейчас с ним работают сотрудники ОВД.
Ранее Лайф сообщал, что подросток попал на камеры с незнакомцем на автовокзале в родной Кинешме и бесследно исчез. В ходе разыскных мероприятий вместе с ним правоохранители заметили неизвестного мужчину. Личность спутника ребёнка была установлена.
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