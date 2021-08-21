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    Пропавший под Ивановом десятилетний мальчик найден в Москве

    Полиция обнаружила его на Ленинградском вокзале, сейчас с ним работают сотрудники ОВД.

    21 августа, 17:44
    <p>Никита Вахляев © Соцсети</p>

    Никита Вахляев © Соцсети

    Пропавшего в городе Иваново десятилетнего мальчика нашли живым. По неизвестной причине подросток оказался в Москве, сообщило УМВД РФ по региону.

    Подростка нашли сотрудники линейного отдела полиции на транспорте. Правоохранители заметили его на Ленинградском вокзале в Москве. Мальчик был один, сейчас с ним работают сотрудники ОВД.

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    Ранее Лайф сообщал, что подросток попал на камеры с незнакомцем на автовокзале в родной Кинешме и бесследно исчез. В ходе разыскных мероприятий вместе с ним правоохранители заметили неизвестного мужчину. Личность спутника ребёнка была установлена.

    Авторы
    Ирина Мусина
    Ирина Мусина

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