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    Российские регионы присоединились к акции "От Калининграда до Камчатки", приуроченной ко Дню флага

    Так, например, огромные полотна с государственным триколором развернули у побережья Байкала и возле Кирилло-Белозерского монастыря в Вологодской области.

    21 августа, 17:21

    Российские регионы присоединились к акции "От Калининграда до Камчатки", приуроченной ко Дню флага РФ. Видео © Соцсети

    В регионах России продолжается акция "От Калининграда до Камчатки", приуроченная ко Дню Государственного флага Российской Федерации. Во флешмобе уже приняли участие жители Вологодской, Иркутской областей, Бурятии и ХМАО.

    В Иркутской области волонтёры растянули полотно размером 22 метра в длину и 14 — в ширину, окрашенное в цвета российского триколора, на высоте почти одного километра неподалёку от озера Байкал. В то же время над водной гладью флаг РФ пронесли студенты технических вузов региона и представители российских студенческих отрядов.

    Российские регионы присоединились к акции "От Калининграда до Камчатки", приуроченной ко Дню флага РФ. Видео © Соцсети

    В Бурятии волонтёры растянули триколор возле маяка на побережье того же Байкала, а в Сургуте флаг был развёрнут на территории местной спортивной школы олимпийского резерва. Также акция прошла в Вологодской области, где члены "Юнармии" и общественные активисты развернули триколор на фоне Кирилло-Белозерского монастыря под песню Дениса Майданова "Флаг моего государства".

    Ранее Лайф рассказывал, что активисты и жители Кронштадта развернули гигантское полотно с государственным триколором на площади возле Морского собора святителя Николая Чудотворца.

    На Камчатке активисты развернули огромный триколор в преддверии Дня флага РФ

    На Камчатке активисты развернули огромный триколор в преддверии Дня флага РФ

    Авторы
    Роман Имполитов
    Роман Имполитов

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