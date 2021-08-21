Грохот от взрыва был слышен даже в соседних домах, когда в квартире на северо-западе Москвы сработала граната. Об этом Лайфу рассказали очевидцы.

"Я услышала хлопок, достаточно сильный. Потому что я живу здесь, в доме наискосок, и достаточно слышно при закрытых дверях в квартире. Я услышала этот хлопок", — рассказала одна из местных жительниц.

Это же Лайфу подтвердил и парень, который также живёт неподалёку от места происшествия.

"Мы сидели дома, на 13-м этаже, и услышали хлопок. Думали, кот там что-то уронил на балконе. Потом все приехали. Очень быстро приехали пожарные, потом все по очереди", — сказал он.