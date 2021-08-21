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"Хлопок сильный": Очевидцы рассказали о взрыве гранаты в квартире на северо-западе Москвы

В результате инцидента погибли взрослый мужчина и подросток, ещё один мальчик, находившийся с ними, госпитализирован.

21 августа, 17:15

Грохот от взрыва был слышен даже в соседних домах, когда в квартире на северо-западе Москвы сработала граната. Об этом Лайфу рассказали очевидцы.

"Я услышала хлопок, достаточно сильный. Потому что я живу здесь, в доме наискосок, и достаточно слышно при закрытых дверях в квартире. Я услышала этот хлопок", — рассказала одна из местных жительниц.

Это же Лайфу подтвердил и парень, который также живёт неподалёку от места происшествия.

"Мы сидели дома, на 13-м этаже, и услышали хлопок. Думали, кот там что-то уронил на балконе. Потом все приехали. Очень быстро приехали пожарные, потом все по очереди", — сказал он.

Лайф публикует фото из квартиры в Москве, где при взрыве погибли два человека

Лайф публикует фото из квартиры в Москве, где при взрыве погибли два человека

Как уже сообщал Лайф, в результате взрыва гранаты погибли 14-летний подросток и один взрослый. Школьник скончался на месте, взрослый умер в скорой. Ещё один человек пострадал: 12-летний мальчик доставлен в больницу. В прокуратуре заявили, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьёй 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности" и статьёй 222 УК РФ "Незаконный оборот оружия".

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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