"Хлопок сильный": Очевидцы рассказали о взрыве гранаты в квартире на северо-западе Москвы
В результате инцидента погибли взрослый мужчина и подросток, ещё один мальчик, находившийся с ними, госпитализирован.
Грохот от взрыва был слышен даже в соседних домах, когда в квартире на северо-западе Москвы сработала граната. Об этом Лайфу рассказали очевидцы.
"Я услышала хлопок, достаточно сильный. Потому что я живу здесь, в доме наискосок, и достаточно слышно при закрытых дверях в квартире. Я услышала этот хлопок", — рассказала одна из местных жительниц.
Это же Лайфу подтвердил и парень, который также живёт неподалёку от места происшествия.
"Мы сидели дома, на 13-м этаже, и услышали хлопок. Думали, кот там что-то уронил на балконе. Потом все приехали. Очень быстро приехали пожарные, потом все по очереди", — сказал он.
Как уже сообщал Лайф, в результате взрыва гранаты погибли 14-летний подросток и один взрослый. Школьник скончался на месте, взрослый умер в скорой. Ещё один человек пострадал: 12-летний мальчик доставлен в больницу. В прокуратуре заявили, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьёй 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности" и статьёй 222 УК РФ "Незаконный оборот оружия".
Комментариев: 0