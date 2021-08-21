В ходе протестов на границе сектора Газа были ранены 17 палестинцев

Как сообщает газета The Jerusalem Post, израильские военнослужащие начали отстреливаться резиновыми пулями после того, как около сотни палестинцев подошли к пограничному забору и начали забрасывать солдат взрывными устройствами. Кроме того, во время беспорядков палестинцы также запускали зажигательные воздушные шары в сторону Израиля. Отмечается, что в ходе протестов 13-летний мальчик был ранен в голову, ещё один получил удар резиновой пулей в шею. Пострадали также женщина и журналист.