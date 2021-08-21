В ходе протестов на границе сектора Газа были ранены 17 палестинцев
Отмечается, что в ходе беспорядков 13-летний мальчик получил ранение в голову, ещё один — в шею. Пострадали также женщина и журналист.
Фото © Twitter / PalinfoAr
17 граждан Палестины были ранены израильскими солдатами в ходе акции протеста на границе сектора Газа. Об этом сообщил официальный представитель местного Минздрава Ашраф аль-Кидра.
"17 палестинцев получили ранения сегодня в столкновениях с израильскими военнослужащими на востоке Газы", — рассказал он журналистам.
Как сообщает газета The Jerusalem Post, израильские военнослужащие начали отстреливаться резиновыми пулями после того, как около сотни палестинцев подошли к пограничному забору и начали забрасывать солдат взрывными устройствами. Кроме того, во время беспорядков палестинцы также запускали зажигательные воздушные шары в сторону Израиля. Отмечается, что в ходе протестов 13-летний мальчик был ранен в голову, ещё один получил удар резиновой пулей в шею. Пострадали также женщина и журналист.
Ранее в США заявили, что не намерены возобновлять мирные переговоры Израиля и Палестины.
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