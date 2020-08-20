Воздушная гимнастка погибла на соревнованиях в Москве из-за оборудования, которое пробило ей голову

37-летняя Елена Кустова отправилась на соревнования по слэклайну — хождению по натянутой стропе. В какой-то момент произошёл отказ снаряжения, и металлическая часть оборудования угодила спортсменке в голову. Елена получила тяжёлую травму черепа, указано в группе "SlackTribe — слэклайн в Москве" соцсети "ВКонтакте". Скорая прибыла на место через десять минут, но усилия врачей оказались тщетны.
Судя по соцсетям, Елена была активным и творческим человеком. Она не только тренировала детей и взрослых, но и сама участвовала в соревнованиях, занимая призовые места. Девушка играла на музыкальных инструментах, снимала видео и ранее даже училась на телеоператора. Она воспитывала дочку, с которой вместе занималась спортом и творчеством, любила животных и более 25 лет не ела мясо.
Фото © Instagram / elenakustova2017
Лена всегда помогала другим, даже когда самой было тяжело. Всё время работала на нескольких тяжёлых работах и воспитывала самостоятельно дочку
Из поста в группе "SlackTribe — слэклайн в Москве" в ВК
Стоит отметить, что Елена Кустова была тренером воздушной гимнастки Евгении Асоновой, которая сорвалась с высоты 8 м на соревнованиях в Риге в ноябре 2019 года. Елена до последнего не переставала поддерживать подопечную на пути к выздоровлению.