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    "Волжскими далями захватывает дух": Путин поздравил жителей Нижнего Новгорода с 800-летним юбилеем города

    Здесь сконцентрирован культурный код, национальная идентичность, мощь и размах народа России, подчеркнул глава государства.

    21 августа, 18:07

    Путин поздравил жителей Нижнего Новгорода с 800-летним юбилеем города. Видео © LIFE

    Президент России Владимир Путин поздравил жителей Нижнего Новгорода с 800-летним юбилеем города. Глава государства отметил, что здесь не только родились и творили многие известные деятели культуры и науки, а также создавался оборонный потенциал и ядерный щит страны.

    "Нижний, как его издавно ласково называют, хранит ключ к пониманию широты души, веры и непреклонной воле российского народа. Здесь буквально сконцентрирован культурный код, национальная идентичность, мощь и размах народа России", — отметил президент, выступая на праздничном концерте.

    Сегодня город является одним из главных промышленных центров, где формируются международные IT-кластеры, подчеркнул глава государства. Однако, приближая будущее, необходимо ещё и бережно относиться к великому прошлому города. Как указал Путин, только опираясь на свои корни можно обеспечить развитие.

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    Российский лидер также подчеркнул, что за последние годы Нижний Новгород очень преобразился, а "волжскими далями буквально захватывает дух". Вместе с тем он посоветовал всем, кто пока откладывает поездку в этот великий город, "обязательно его посетить".

    Как уже ранее сообщал Лайф, глава государства прибыл в Нижний Новгород на празднование 800-летнего юбилея. Планируется, что после посещения торжественных мероприятий он проведёт встречу с главой региона Глебом Никитиным.

    Авторы
    Наталья Исакова
    Наталья Исакова
    Александр Юнашев
    Александр Юнашев

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