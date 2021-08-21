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    Первая победа после возвращения: "Крылья Советов" на своём поле победили "Сочи" в РПЛ

    Единственный гол на 33-й минуте забил лучший бомбардир самарского клуба Иван Сергеев.

    21 августа, 19:01
    <p>Фото © ФК "Крылья Советов"</p>

    Фото © ФК "Крылья Советов"

    Самарские "Крылья Советов" дома победили "Сочи" в матче пятого тура чемпионата России по футболу. Встреча, состоявшаяся на "Солидарность-арене", завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

    Единственный гол был забит на 33-й минуте. Отличился лучший бомбардир "Крыльев Советов" Иван Сергеев.

    Для самарского клуба победа стала первой после возвращения в Премьер-лигу. Команда набрала четыре очка, оставшись на 14-й строчке в турнирной таблице. "Сочи" с девятью баллами остался на четвёртой позиции.

    Чемпионат России по футболу

    Премьер-лига. 5-й тур

    "Крылья Советов" — "Сочи" — 1:0

    Гол: Сергеев 33' (1:0)

    Авторы
    Роман Фейгин
    Роман Фейгин

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