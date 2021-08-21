Первая победа после возвращения: "Крылья Советов" на своём поле победили "Сочи" в РПЛ
Единственный гол на 33-й минуте забил лучший бомбардир самарского клуба Иван Сергеев.
Фото © ФК "Крылья Советов"
Самарские "Крылья Советов" дома победили "Сочи" в матче пятого тура чемпионата России по футболу. Встреча, состоявшаяся на "Солидарность-арене", завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Единственный гол был забит на 33-й минуте. Отличился лучший бомбардир "Крыльев Советов" Иван Сергеев.
Ежов нафинтил, Сергеев забил – «Крылья» повели ⚽ pic.twitter.com/kHRIL0KmFI— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 21, 2021
Для самарского клуба победа стала первой после возвращения в Премьер-лигу. Команда набрала четыре очка, оставшись на 14-й строчке в турнирной таблице. "Сочи" с девятью баллами остался на четвёртой позиции.
Чемпионат России по футболу
Премьер-лига. 5-й тур
"Крылья Советов" — "Сочи" — 1:0
Гол: Сергеев 33' (1:0)
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