Самарские "Крылья Советов" дома победили "Сочи" в матче пятого тура чемпионата России по футболу. Встреча, состоявшаяся на "Солидарность-арене", завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Для самарского клуба победа стала первой после возвращения в Премьер-лигу. Команда набрала четыре очка, оставшись на 14-й строчке в турнирной таблице. "Сочи" с девятью баллами остался на четвёртой позиции.