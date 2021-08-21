Российский посол рассказал о ситуации в Кабуле после прихода к власти талибов

Посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов сообщил, что обстановка в Кабуле восьмые сутки остаётся спокойной. По его словам, Москва будет наблюдать за обстановкой в стране при новой власти.

"Восьмые сутки подряд всё хорошо. Мы сегодня выезжали в город, чтобы удостовериться в этом своими глазами. Удостоверились, так и есть", — подчеркнул российский посол в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".

При этом Жирнов отметил, что не верит в экспансию представителей радикального движения "Талибан"* в другие страны. По его мнению, "у них слишком много дел дома будет, страна разрушена".

Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.