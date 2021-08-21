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    Российский посол рассказал о ситуации в Кабуле после прихода к власти талибов

    Дипломат отметил, что не верит в экспансию радикального движения в соседние страны.

    21 августа, 19:18
    <p>Фото © ТАСС / www.imago-images.de</p>

    Фото © ТАСС / www.imago-images.de

    Посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов сообщил, что обстановка в Кабуле восьмые сутки остаётся спокойной. По его словам, Москва будет наблюдать за обстановкой в стране при новой власти.

    "Восьмые сутки подряд всё хорошо. Мы сегодня выезжали в город, чтобы удостовериться в этом своими глазами. Удостоверились, так и есть", — подчеркнул российский посол в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".

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    При этом Жирнов отметил, что не верит в экспансию представителей радикального движения "Талибан"* в другие страны. По его мнению, "у них слишком много дел дома будет, страна разрушена".

    Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. 18 августа экс-лидер республики Гани обратился к нации и заявил, что намерен вернуться в ближайшее время. Вице-президент Афганистана Амрулла Салех, объявивший себя временным главой республики, заявил, что не согласится сдаться или присягнуть боевикам на верность.

    Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.

    * Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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    Авторы
    Иван Косицын
    Иван Косицын

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