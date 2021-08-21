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    Госкомиссия дала разрешение на запуск ракеты "Союз" со спутниками OneWeb

    Предполагается, что после этого пуска количество аппаратов британской компании на орбите увеличится до 288.

    21 августа, 19:09
    <p>Фото © ТАСС / Пресс-служба ГК "Роскосмос"</p>

    Фото © ТАСС / Пресс-служба ГК "Роскосмос"

    Государственная комиссия разрешила запуск ракеты "Союз-2.1б" со спутниками компании OneWeb с космодрома Байконур. Ранее данные технические мероприятия переносились дважды, сообщает госкорпорация "Роскосмос".

    "Госкомиссия приняла решение на повторную заправку ракеты-носителя "Союз-2.1б" компонентами топлива и пуск в резервную дату — 01:13:40 мск 22 августа. Прямая трансляция начнётся в 00:20 мск", — говорится в сообщении госкорпорации в "Твиттере".

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    Ранее Лайф писал, что автоматика в последний момент отменила пуск "Союза-2.1б" с 34 спутниками OneWeb 20 августа. Это случилось, когда уже был дан ключ на старт: отошла мачта, удерживающая ракету.

    Этот пуск со спутниками OneWeb будет первым с космодрома Байконур в 2021 году. Он должен довести количество аппаратов британской компании на орбите до 288. Запускают их туда с февраля 2019 года. Предыдущий состоялся в июле с Восточного. Обновлённая договорённость OneWeb с Arianespace предполагает пуск 16 российских ракет "Союз" с космодромов Куру, Восточный и Байконур в 2020–2022 годах.

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    Авторы
    Алексей Дёмин
    Алексей Дёмин

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