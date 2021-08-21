Сдавшая ЕГЭ в восемь лет девочка-вундеркинд хочет закончить МГУ за два года

Впрочем, мечты у юной студентки вполне детские: она хотела бы иметь крылья, как у феи Динь-Динь из сказки про Питера Пена.