Сдавшая ЕГЭ в восемь лет девочка-вундеркинд хочет закончить МГУ за два года
Впрочем, мечты у юной студентки вполне детские: она хотела бы иметь крылья, как у феи Динь-Динь из сказки про Питера Пена.
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Сдавшая ЕГЭ в восемь лет жительница Москвы Алина Теплякова допустила, что может закончить МГУ за два года. Так она сказала в эфире передачи "Центральное телевидение" канала НТВ.
"Почему через пять?" — переспросила девочка в ответ на реплику телеведущего Вадима Такменёва, сказавшего, что она закончит институт через пять лет.
Отец Алины отметил, что завершение вузовского образования может произойти "и через два года". Ведущий подчеркнул, что в таком случае девочке будет 11 лет на момент окончания МГУ. Сама юная студентка, в свою очередь, рассказала о мечте: "Получить какие-нибудь крылья, как у Динь-Динь".
Ранее Лайф сообщал, что Теплякова успешно сдала ЕГЭ и прошла вступительные в МГУ. Когда девочка в восемь лет написала Единый государственный экзамен и получила школьный аттестат, её отец заявил, что не считает дочь вундеркиндом, так как в их семье все дети просто правильно развиваются: сестра Тепляковой завоевала титул самой юной школьницы в России, а семилетний брат Хеймдалль сдал ОГЭ и получил аттестат за девятый класс.
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