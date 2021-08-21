НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

    Сдавшая ЕГЭ в восемь лет девочка-вундеркинд хочет закончить МГУ за два года

    Впрочем, мечты у юной студентки вполне детские: она хотела бы иметь крылья, как у феи Динь-Динь из сказки про Питера Пена.

    21 августа, 18:56
    <p>Фото © <a href="https://reestrrekordov.ru/osvoenie-programmy-11-klassov-v-naimenshem-vozraste/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">reestrrekordov.ru</a></p>

    Фото © reestrrekordov.ru

    Сдавшая ЕГЭ в восемь лет жительница Москвы Алина Теплякова допустила, что может закончить МГУ за два года. Так она сказала в эфире передачи "Центральное телевидение" канала НТВ.

    "Почему через пять?" — переспросила девочка в ответ на реплику телеведущего Вадима Такменёва, сказавшего, что она закончит институт через пять лет.

    Сдавшая ЕГЭ в восемь лет москвичка будет учиться в МГУ платно

    Сдавшая ЕГЭ в восемь лет москвичка будет учиться в МГУ платно

    Отец Алины отметил, что завершение вузовского образования может произойти "и через два года". Ведущий подчеркнул, что в таком случае девочке будет 11 лет на момент окончания МГУ. Сама юная студентка, в свою очередь, рассказала о мечте: "Получить какие-нибудь крылья, как у Динь-Динь".

    Отец сдавшей ЕГЭ в восемь лет москвички отреагировал на её незачисление на бюджет МГУ

    Отец сдавшей ЕГЭ в восемь лет москвички отреагировал на её незачисление на бюджет МГУ

    Ранее Лайф сообщал, что Теплякова успешно сдала ЕГЭ и прошла вступительные в МГУ. Когда девочка в восемь лет написала Единый государственный экзамен и получила школьный аттестат, её отец заявил, что не считает дочь вундеркиндом, так как в их семье все дети просто правильно развиваются: сестра Тепляковой завоевала титул самой юной школьницы в России, а семилетний брат Хеймдалль сдал ОГЭ и получил аттестат за девятый класс.

    Авторы
    Николай Абрамов
    Николай Абрамов

      Подпишитесь на LIFE

      • Google Новости

      Комментариев: 0

      avatar
      Для комментирования авторизуйтесь!

      Новости партнеров

      Layer 1