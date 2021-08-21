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    Свыше 175 тысяч человек вышли на акции против санпропусков во Франции

    В некоторых случаях полиции пришлось применять слезоточивый газ, чтобы утихомирить манифестантов.

    21 августа, 18:46
    <p>Фото © Denis Thaust / SOPA Images / LightRocket via Getty Images</p>

    Фото © Denis Thaust / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

    Более 175 тысяч человек вышли на акции протеста из-за мер правительства Франции по ужесточению антиковидных ограничений. Манифестации проходили по всей стране. Такую статистику приводит газета Le Monde со ссылкой на МВД страны и уточняет, что всего было задержано 20 протестующих, один полицейский пострадал.

    По всей стране прошло более 220 митингов. В первой тройке по численности Париж (14 700 человек), Монпелье (9500 человек) и Тулон (6000 человек). Далее следуют Страсбург (4100), Бордо и Тулуза (3400) и Байонна (3000). В ходе акций были и пострадавшие. Например, без слезоточивого газа не обошлась демонстрация в Лилле, где радикалы напали на посетителей одного из кафе. В Марселе группа протестующих попыталась занять территорию крупной стройки в центре города. Полиции удалось оперативно выбить их оттуда, выпустив несколько гранат со слезоточивым газом.

    В Париже полицейские применили перцовый газ на митинге против санитарных пропусков

    В Париже полицейские применили перцовый газ на митинге против санитарных пропусков

    Уточняется также, что в предыдущих манифестациях 14 августа в стране участвовало 215 тысяч человек, а 7 августа — 230 тысяч. С каждым разом людей всё меньше, что указывает на некоторое снижение протестной активности.

    Ранее Лайф писал, что президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о санитарном кризисе в стране и призвал граждан привиться от ковида. По его словам, ограничительные меры необходимы. 9 августа глава республики заявил о новых требованиях, в соответствии с которыми французам потребуется специальный санитарный пропуск для доступа в рестораны, бары, торговые центры, самолёты и поезда дальнего следования. В связи с этим в Париже прошли митинги, в ходе которых минимум трое полицейских пострадали в результате стычек с манифестантами.

    Во Франции ковид-диссиденты сожгли гигантский QR-код во время митинга

    Во Франции ковид-диссиденты сожгли гигантский QR-код во время митинга

    Авторы
    Алексей Дёмин
    Алексей Дёмин

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