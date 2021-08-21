Свыше 175 тысяч человек вышли на акции против санпропусков во Франции

Более 175 тысяч человек вышли на акции протеста из-за мер правительства Франции по ужесточению антиковидных ограничений. Манифестации проходили по всей стране. Такую статистику приводит газета Le Monde со ссылкой на МВД страны и уточняет, что всего было задержано 20 протестующих, один полицейский пострадал.

По всей стране прошло более 220 митингов. В первой тройке по численности Париж (14 700 человек), Монпелье (9500 человек) и Тулон (6000 человек). Далее следуют Страсбург (4100), Бордо и Тулуза (3400) и Байонна (3000). В ходе акций были и пострадавшие. Например, без слезоточивого газа не обошлась демонстрация в Лилле, где радикалы напали на посетителей одного из кафе. В Марселе группа протестующих попыталась занять территорию крупной стройки в центре города. Полиции удалось оперативно выбить их оттуда, выпустив несколько гранат со слезоточивым газом.

Уточняется также, что в предыдущих манифестациях 14 августа в стране участвовало 215 тысяч человек, а 7 августа — 230 тысяч. С каждым разом людей всё меньше, что указывает на некоторое снижение протестной активности.