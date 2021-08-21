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    Автоэксперт разъяснил ситуацию с изменением в дорожных знаках с 1 сентября

    По словам Кадакова, эти предупреждающие знаки с осени будут ставить не перед каждой камерой, а на участке дороги.

    21 августа, 18:37
    <p>Фото © Pexels</p>

    Фото © Pexels

    Главный редактор журнала "За рулём" и автоэксперт Максим Кадаков прокомментировал сообщение о том, что с 1 сентября на российских дорогах оставят только новую версию знака "Фотовидеофиксация".

    "Смысл в том, что раньше знак "Фотовидеофиксация" сочетался с другим знаком, например "Ограничение скорости", и действовал перед конкретной камерой", — напомнил он в беседе с RT.

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    Автоэксперт пояснил, что теперь эти предупреждающие знаки будут ставить не перед каждой камерой, а на участке дороги вне зависимости от протяжённости. По словам эксперта, для водителя появление нового знака ничего не несёт — "смысл поменялся, поэтому поменялся знак".

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    Ранее российских водителей предупредили об изменении в дорожных знаках с 1 сентября. Новые правила должны исправить массовое загромождение городских улиц, отметили в ГИБДД.

    Авторы
    Ирина Мусина
    Ирина Мусина

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