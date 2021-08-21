Автоэксперт разъяснил ситуацию с изменением в дорожных знаках с 1 сентября

Главный редактор журнала "За рулём" и автоэксперт Максим Кадаков прокомментировал сообщение о том, что с 1 сентября на российских дорогах оставят только новую версию знака "Фотовидеофиксация".

"Смысл в том, что раньше знак "Фотовидеофиксация" сочетался с другим знаком, например "Ограничение скорости", и действовал перед конкретной камерой", — напомнил он в беседе с RT.

Автоэксперт пояснил, что теперь эти предупреждающие знаки будут ставить не перед каждой камерой, а на участке дороги вне зависимости от протяжённости. По словам эксперта, для водителя появление нового знака ничего не несёт — "смысл поменялся, поэтому поменялся знак".