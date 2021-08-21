Автоэксперт разъяснил ситуацию с изменением в дорожных знаках с 1 сентября
По словам Кадакова, эти предупреждающие знаки с осени будут ставить не перед каждой камерой, а на участке дороги.
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Главный редактор журнала "За рулём" и автоэксперт Максим Кадаков прокомментировал сообщение о том, что с 1 сентября на российских дорогах оставят только новую версию знака "Фотовидеофиксация".
"Смысл в том, что раньше знак "Фотовидеофиксация" сочетался с другим знаком, например "Ограничение скорости", и действовал перед конкретной камерой", — напомнил он в беседе с RT.
Автоэксперт пояснил, что теперь эти предупреждающие знаки будут ставить не перед каждой камерой, а на участке дороги вне зависимости от протяжённости. По словам эксперта, для водителя появление нового знака ничего не несёт — "смысл поменялся, поэтому поменялся знак".
Ранее российских водителей предупредили об изменении в дорожных знаках с 1 сентября. Новые правила должны исправить массовое загромождение городских улиц, отметили в ГИБДД.
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