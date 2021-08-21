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    Семь человек задержаны на пикете в поддержку телеканала "Дождь" в Москве

    Журналисты выступали против присвоения СМИ статуса "иностранных агентов", в данный момент участники митинга разошлись.

    21 августа, 18:18
    <p>Фото © Twitter / <a href="https://mobile.twitter.com/tvrain/status/1429107544086220819/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Дождь"</a></p>

    Фото © Twitter / "Дождь"

    Полиция задержала семь человек, пикетировавших на Лубянке в Москве в поддержку телеканала "Дождь"* и издания "Важные истории"*. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    Одной из задержанных оказалась журналистка "Дождя" Ксения Миронова, которая является невестой обвиняемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова. Задержаны также журналистка Софья Гройсман и Андрей Бабицкий.

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    Накануне Минюст признал телеканал "Дождь" и издание "Важные истории" СМИ-иноагентами. Кроме того, в список были занесены и физлица — журналисты Роман Анин, Роман Шлейнов, Олеся Шмагун, Дмитрий Великовский, Алеся Мараховская и Ирина Долинина. Позднее телеканал "Дождь" сообщил, что намерен обжаловать решение о внесении его в реестр СМИ-иноагентов. Главред издания Тихон Дзядко отметил, что канал продолжит свою работу в обычном режиме.

    * Издания включены в реестр СМИ-иноагентов.

    Авторы
    Ирина Мусина
    Ирина Мусина

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