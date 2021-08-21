Семь человек задержаны на пикете в поддержку телеканала "Дождь" в Москве

Полиция задержала семь человек, пикетировавших на Лубянке в Москве в поддержку телеканала "Дождь"* и издания "Важные истории"*. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Одной из задержанных оказалась журналистка "Дождя" Ксения Миронова, которая является невестой обвиняемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова. Задержаны также журналистка Софья Гройсман и Андрей Бабицкий.

Накануне Минюст признал телеканал "Дождь" и издание "Важные истории" СМИ-иноагентами. Кроме того, в список были занесены и физлица — журналисты Роман Анин, Роман Шлейнов, Олеся Шмагун, Дмитрий Великовский, Алеся Мараховская и Ирина Долинина. Позднее телеканал "Дождь" сообщил, что намерен обжаловать решение о внесении его в реестр СМИ-иноагентов. Главред издания Тихон Дзядко отметил, что канал продолжит свою работу в обычном режиме.