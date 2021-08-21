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    Украинские пограничники начали копать противотанковые рвы на границе с РФ

    Работы объясняются тем, что Незалежная совершенствует "систему инженерного обустройства" страны на данном направлении.

    21 августа, 18:21
    <p>Фото © Сайт <a href="https://dpsu.gov.ua/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Государственной пограничной службы Украины</a></p>

    Фото © Сайт Государственной пограничной службы Украины

    Пятый пограничный отряд в Сумской области Украины приступил к созданию противотранспортных рвов на границе с Россией. Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.

    "Сейчас в пограничном отряде создана комплексная механизированная инженерная группа, первоочередной задачей которой является обустройство инженерных заграждений в виде противотранспортных рвов на угрожаемых направлениях госграницы", — говорится в сообщении ведомства.

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    А до этого Лайф писал, что на Украине приняли решение усилить безопасность на границе с Крымом. Поручение об этом президент Незалежной Владимир Зеленский дал ещё 28 апреля во время рабочей поездки в Херсонскую область. И только спустя несколько дней Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) страны в "тайном режиме" принял решение по усилению мер безопасности на этой территории.

    Авторы
    Алексей Дёмин
    Алексей Дёмин

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