Украинские пограничники начали копать противотанковые рвы на границе с РФ
Работы объясняются тем, что Незалежная совершенствует "систему инженерного обустройства" страны на данном направлении.
Фото © Сайт Государственной пограничной службы Украины
Пятый пограничный отряд в Сумской области Украины приступил к созданию противотранспортных рвов на границе с Россией. Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.
"Сейчас в пограничном отряде создана комплексная механизированная инженерная группа, первоочередной задачей которой является обустройство инженерных заграждений в виде противотранспортных рвов на угрожаемых направлениях госграницы", — говорится в сообщении ведомства.
А до этого Лайф писал, что на Украине приняли решение усилить безопасность на границе с Крымом. Поручение об этом президент Незалежной Владимир Зеленский дал ещё 28 апреля во время рабочей поездки в Херсонскую область. И только спустя несколько дней Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) страны в "тайном режиме" принял решение по усилению мер безопасности на этой территории.
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