Украинские пограничники начали копать противотанковые рвы на границе с РФ

Пятый пограничный отряд в Сумской области Украины приступил к созданию противотранспортных рвов на границе с Россией. Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.

А до этого Лайф писал, что на Украине приняли решение усилить безопасность на границе с Крымом. Поручение об этом президент Незалежной Владимир Зеленский дал ещё 28 апреля во время рабочей поездки в Херсонскую область. И только спустя несколько дней Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) страны в "тайном режиме" принял решение по усилению мер безопасности на этой территории.