В прокуратуре сообщили о состоянии 12-летнего пострадавшего при взрыве в Москве
В настоящее время ему оказывается необходимая помочь. Внутренние органы не повреждены.
Фото © Агентство городских новостей "Москва"
12-летний мальчик, пострадавший в результате взрыва гранаты в квартире на северо-западе Москвы, находится в реанимации. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.
"Он в реанимации. Внутренние органы ребёнка не повреждены. Ему оказывается необходимая медицинская помощь", — уточнили в ведомстве.
Как уже сообщал Лайф, в результате взрыва гранаты погибли 14-летний подросток и один взрослый. Школьник скончался на месте, взрослый умер в скорой. Ещё один человек пострадал: 12-летний мальчик доставлен в больницу. В прокуратуре заявили, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьёй 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности" и статьёй 222 УК РФ "Незаконный оборот оружия".
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