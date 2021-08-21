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    В прокуратуре сообщили о состоянии 12-летнего пострадавшего при взрыве в Москве

    В настоящее время ему оказывается необходимая помочь. Внутренние органы не повреждены.

    21 августа, 18:28
    <p>Фото © Агентство городских новостей "Москва"</p>

    Фото © Агентство городских новостей "Москва"

    12-летний мальчик, пострадавший в результате взрыва гранаты в квартире на северо-западе Москвы, находится в реанимации. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

    "Он в реанимации. Внутренние органы ребёнка не повреждены. Ему оказывается необходимая медицинская помощь", — уточнили в ведомстве.

    Как уже сообщал Лайф, в результате взрыва гранаты погибли 14-летний подросток и один взрослый. Школьник скончался на месте, взрослый умер в скорой. Ещё один человек пострадал: 12-летний мальчик доставлен в больницу. В прокуратуре заявили, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьёй 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности" и статьёй 222 УК РФ "Незаконный оборот оружия".

    "Хлопок сильный": Очевидцы рассказали о взрыве гранаты в квартире на северо-западе Москвы

    "Хлопок сильный": Очевидцы рассказали о взрыве гранаты в квартире на северо-западе Москвы

    Авторы
    Николай Абрамов
    Николай Абрамов

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