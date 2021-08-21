В прокуратуре сообщили о состоянии 12-летнего пострадавшего при взрыве в Москве

12-летний мальчик, пострадавший в результате взрыва гранаты в квартире на северо-западе Москвы, находится в реанимации. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

Как уже сообщал Лайф, в результате взрыва гранаты погибли 14-летний подросток и один взрослый. Школьник скончался на месте, взрослый умер в скорой. Ещё один человек пострадал: 12-летний мальчик доставлен в больницу. В прокуратуре заявили, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьёй 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности" и статьёй 222 УК РФ "Незаконный оборот оружия".