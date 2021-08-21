НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

    Бывшая и.о. президента Боливии нанесла себе увечья в тюрьме

    В настоящее время её жизни ничего не угрожает. Необходимости в госпитализации нет.

    21 августа, 18:42
    <p>Фото © Gaston Brito / Getty Image</p>

    Фото © Gaston Brito / Getty Image

    В Боливии бывшая и.о. президента страны Жанин Аньес нанесла себе увечья в тюрьме Мирафлорес. Об этом сообщил глава боливийского МВД Карлос дель Кастильо.

    "Я с сожалением сообщаю, что госпожа Жанин Аньес попыталась нанести себе повреждения сегодня утром, однако мы сообщаем, что состояние её здоровья абсолютно стабильное. Причин для беспокойства нет", — процитировала министра газета Página Siete.

    Отмечается, что адвокаты женщины ранее несколько раз просили власти выпустить её из тюрьмы в связи с проблемами со здоровьем. Однако в МВД публиковали заявление об отсутствии необходимости в госпитализации. Это же подтвердил глава ведомства, отметив, что за последние недели прошёл ряд медосмотров Аньес.

    Бывшая и.о. президента Боливии Аньес пыталась спрятаться во время задержания под кроватью

    Бывшая и.о. президента Боливии Аньес пыталась спрятаться во время задержания под кроватью

    Напомним, Аньес задержали 13 марта по делу о госперевороте в Боливии в 2019 году, в результате которого был свергнут Эво Моралес. Бывшей и.о. президента страны предъявили обвинения в терроризме, подстрекательстве к мятежу и заговоре. Она была арестована на четыре месяца.

    Авторы
    Николай Абрамов
    Николай Абрамов

      Подпишитесь на LIFE

      • Google Новости

      Комментариев: 0

      avatar
      Для комментирования авторизуйтесь!

      Выбор редакции

      В Боливии автобус рухнул в овраг с высоты 150 метров, более 30 человек погибли

      12 июля, 22:10

      Сбежавший экс-президент Афганистана Гани обратился к нации

      18 августа, 17:36

      "Всегда менял тему": Посол РФ рассказал о нежелании Гани обсуждать мирный процесс в Афганистане

      сегодня в 19:05

      Путин поставил свечку в древнейшем каменном храме Нижнего Новгорода

      сегодня в 19:58

      Талибы обратились к лидерам ополчения в Панджшере через Посольство России

      сегодня в 19:42

      Новости партнеров

      Layer 1