Бывшая и.о. президента Боливии нанесла себе увечья в тюрьме

В Боливии бывшая и.о. президента страны Жанин Аньес нанесла себе увечья в тюрьме Мирафлорес. Об этом сообщил глава боливийского МВД Карлос дель Кастильо.

"Я с сожалением сообщаю, что госпожа Жанин Аньес попыталась нанести себе повреждения сегодня утром, однако мы сообщаем, что состояние её здоровья абсолютно стабильное. Причин для беспокойства нет", — процитировала министра газета Página Siete.

Отмечается, что адвокаты женщины ранее несколько раз просили власти выпустить её из тюрьмы в связи с проблемами со здоровьем. Однако в МВД публиковали заявление об отсутствии необходимости в госпитализации. Это же подтвердил глава ведомства, отметив, что за последние недели прошёл ряд медосмотров Аньес.