Бывшая и.о. президента Боливии нанесла себе увечья в тюрьме
В настоящее время её жизни ничего не угрожает. Необходимости в госпитализации нет.
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В Боливии бывшая и.о. президента страны Жанин Аньес нанесла себе увечья в тюрьме Мирафлорес. Об этом сообщил глава боливийского МВД Карлос дель Кастильо.
"Я с сожалением сообщаю, что госпожа Жанин Аньес попыталась нанести себе повреждения сегодня утром, однако мы сообщаем, что состояние её здоровья абсолютно стабильное. Причин для беспокойства нет", — процитировала министра газета Página Siete.
Отмечается, что адвокаты женщины ранее несколько раз просили власти выпустить её из тюрьмы в связи с проблемами со здоровьем. Однако в МВД публиковали заявление об отсутствии необходимости в госпитализации. Это же подтвердил глава ведомства, отметив, что за последние недели прошёл ряд медосмотров Аньес.
Напомним, Аньес задержали 13 марта по делу о госперевороте в Боливии в 2019 году, в результате которого был свергнут Эво Моралес. Бывшей и.о. президента страны предъявили обвинения в терроризме, подстрекательстве к мятежу и заговоре. Она была арестована на четыре месяца.
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