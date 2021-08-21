Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов рассказал о том, как проходили переговоры с бывшим президентом Афганистана Ашрафом Гани. Дипломат признался, что политик всегда избегал обсуждения мирного процесса в стране.

При этом российский посол охарактеризовал Гани как образованного и опытного человека. Российский дипломат беседовал с ним дважды и каждый раз пытался затронуть вопрос двусторонних экономических отношений. По его словам, когда речь заходила о мирном процессе, афганский лидер уклонялся от темы.

"Единственное, что мне не нравилось: он не хотел говорить о мирном процессе... Он всегда менял тему", — уточнил Жирнов в беседе с изданием Spiegel.

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