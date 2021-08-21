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    "Всегда менял тему": Посол РФ рассказал о нежелании Гани обсуждать мирный процесс в Афганистане

    При этом дипломат охарактеризовал бывшего главу государства как образованного и опытного человека.

    21 августа, 19:05
    <p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/ashrafghani.af/photos/p.10156284313983292/10156284313983292/?type=1&theater" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ашраф Гани</a></p>

    Фото © Facebook / Ашраф Гани

    Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов рассказал о том, как проходили переговоры с бывшим президентом Афганистана Ашрафом Гани. Дипломат признался, что политик всегда избегал обсуждения мирного процесса в стране.

    При этом российский посол охарактеризовал Гани как образованного и опытного человека. Российский дипломат беседовал с ним дважды и каждый раз пытался затронуть вопрос двусторонних экономических отношений. По его словам, когда речь заходила о мирном процессе, афганский лидер уклонялся от темы.

    "Единственное, что мне не нравилось: он не хотел говорить о мирном процессе... Он всегда менял тему", — уточнил Жирнов в беседе с изданием Spiegel.

    Сбежавший экс-президент Афганистана Гани пообещал вернуться на родину

    Сбежавший экс-президент Афганистана Гани пообещал вернуться на родину

    Как уже сообщал Лайф, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. В этот же день Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. Изначально сообщалось, что афганский лидер взял с собой миллионы долларов наличными, которые будто бы даже не поместились в вертолёт. Позже СМИ узнали, что Гани покидал родину в такой спешке, что даже не имел возможности собрать одежду.

    Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.

    * Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

    Авторы
    Ирина Мусина
    Ирина Мусина

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