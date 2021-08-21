Мощный ураган "Грейс" обрушился на Мексику и привёл к гибели семи человек. Видео © Соцсети

В результате удара урагана "Грейс" по штату Веракрус, расположенному на восточном побережье Мексики, в субботу, 21 августа, погибло минимум семь человек. Об этом сообщает газета El Universal.

Как уточняет издание, в районе Брисас-дель-Рио-Седеньо в городе Халапа на жилой дом сошёл оползень, убив шестерых членов одной семьи. Жертвой ещё одного оползня в этом же населённом пункте стал семилетний ребёнок. Кроме того, более чем в 20 муниципалитетах региона зафиксированы подтопления. Для помощи пострадавшим привлечены военные и полицейские.

По данным Федеральной комиссии по электричеству, ураган оставил без света свыше 500 тысяч человек в штатах Веракрус, Идальго, Пуэбла и Сан-Луис-Потоси.