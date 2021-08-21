Мощный ураган "Грейс" обрушился на Мексику и привёл к гибели семи человек
Также стихийное бедствие оставило без электричества более 500 тысяч человек. В ликвидации последствий участвуют военные и полицейские.
Мощный ураган "Грейс" обрушился на Мексику и привёл к гибели семи человек. Видео © Соцсети
В результате удара урагана "Грейс" по штату Веракрус, расположенному на восточном побережье Мексики, в субботу, 21 августа, погибло минимум семь человек. Об этом сообщает газета El Universal.
Как уточняет издание, в районе Брисас-дель-Рио-Седеньо в городе Халапа на жилой дом сошёл оползень, убив шестерых членов одной семьи. Жертвой ещё одного оползня в этом же населённом пункте стал семилетний ребёнок. Кроме того, более чем в 20 муниципалитетах региона зафиксированы подтопления. Для помощи пострадавшим привлечены военные и полицейские.
По данным Федеральной комиссии по электричеству, ураган оставил без света свыше 500 тысяч человек в штатах Веракрус, Идальго, Пуэбла и Сан-Луис-Потоси.
Ранее в субботу циклон, набравший силу урагана третьей категории, вышел на сушу в районе небольшого населённого пункта Теколутла в Веракрусе, после чего начал движение на юго-запад. К этому моменту он потерял силу и превратился в тропический шторм, центр которого находится над штатом Мехико.
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