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    Мощный ураган "Грейс" обрушился на Мексику и привёл к гибели семи человек

    Также стихийное бедствие оставило без электричества более 500 тысяч человек. В ликвидации последствий участвуют военные и полицейские.

    21 августа, 19:10

    Мощный ураган "Грейс" обрушился на Мексику и привёл к гибели семи человек. Видео © Соцсети

    В результате удара урагана "Грейс" по штату Веракрус, расположенному на восточном побережье Мексики, в субботу, 21 августа, погибло минимум семь человек. Об этом сообщает газета El Universal.

    Как уточняет издание, в районе Брисас-дель-Рио-Седеньо в городе Халапа на жилой дом сошёл оползень, убив шестерых членов одной семьи. Жертвой ещё одного оползня в этом же населённом пункте стал семилетний ребёнок. Кроме того, более чем в 20 муниципалитетах региона зафиксированы подтопления. Для помощи пострадавшим привлечены военные и полицейские.

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    По данным Федеральной комиссии по электричеству, ураган оставил без света свыше 500 тысяч человек в штатах Веракрус, Идальго, Пуэбла и Сан-Луис-Потоси.

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    Ранее в субботу циклон, набравший силу урагана третьей категории, вышел на сушу в районе небольшого населённого пункта Теколутла в Веракрусе, после чего начал движение на юго-запад. К этому моменту он потерял силу и превратился в тропический шторм, центр которого находится над штатом Мехико.

    Авторы
    Иван Косицын
    Иван Косицын

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